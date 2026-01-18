Городовой / Полезное / Благодаря этому совету клинера я протираю пыль в два раза реже: мебель сияет, дома пахнет, как в зимнем лесу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вместо покупки места — штраф в 10 тысяч: как петербуржцы воюют из-за столбиков, и это не шутка Город
Питерская драма: дама разошлась на досмотре и напала на полицейскую Город
Зарплаты замедлят бег: депутат раскрыла тревожный прогноз на 2026 год Город
Пожар в Келози: как семь жизней ускользнули из пламени Город
Забудьте про жвачку: специя, которая убивает несвежее дыхание за секунды: просто пожуйте 3 зернышка — и вы звезда беседы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

Благодаря этому совету клинера я протираю пыль в два раза реже: мебель сияет, дома пахнет, как в зимнем лесу

Опубликовано: 18 января 2026 17:30
 Проверено редакцией
уборка пыли
Благодаря этому совету клинера я протираю пыль в два раза реже: мебель сияет, дома пахнет, как в зимнем лесу
Фото: Городовой.ру

Сократить время на борьбу с пылью помогут несколько простых правил. Эксперт по уборке, генеральный директор клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук, рассказала «Городовому», как сделать так, чтобы пыль скапливалась медленнее.

«Главное — контролировать её появление, — советует специалист. — Летом старайтесь реже открывать окна, чтобы пыль с улицы не летела. Зимой это не так актуально.

Обязательно увлажняйте воздух и регулярно делайте влажную уборку пола — это эффективно снижает количество пыли в воздухе». Что касается специальных средств, эксперт настроена скептически: «Спреи "антипыль" я не могу рекомендовать, потому что на самом деле это малоработающий элемент».

Значительно упростить уход помогут современные помощники.

«Сейчас есть моющие пылесосы, которые сами и тряпку моют, и воду меняют, — отмечает Савчук. — Чаще пылесосьте и мойте полы, и тогда пыль будет гораздо меньше оседать на мебели. Такой уборки достаточно раз в неделю или даже раз в две недели, если вы не перфекционист».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью