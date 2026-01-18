Благодаря этому совету клинера я протираю пыль в два раза реже: мебель сияет, дома пахнет, как в зимнем лесу

Сократить время на борьбу с пылью помогут несколько простых правил. Эксперт по уборке, генеральный директор клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук, рассказала «Городовому», как сделать так, чтобы пыль скапливалась медленнее.

«Главное — контролировать её появление, — советует специалист. — Летом старайтесь реже открывать окна, чтобы пыль с улицы не летела. Зимой это не так актуально. Обязательно увлажняйте воздух и регулярно делайте влажную уборку пола — это эффективно снижает количество пыли в воздухе». Что касается специальных средств, эксперт настроена скептически: «Спреи "антипыль" я не могу рекомендовать, потому что на самом деле это малоработающий элемент».

Значительно упростить уход помогут современные помощники.