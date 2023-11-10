Удивите гостей: это блюдо греческой кухни затмит популярную лазанью

Рецепт классической лазаньи известен каждой хозяйке. А вот о греческом блюде пастиццио слышали немногие. Между тем по вкусу оно ничуть не уступает своему итальянскому собрату. Правда, вместо тонких и плоских листов в нем используют обычные макароны пенне.

Для приготовления вам потребуются:

паста пенне — 450 г,

сыр фета — 110 г,

белок яичный — 2 шт.,

фарш говяжий — 900 г,

лук красный — 2 шт.,

чеснок — 2 зубчика,

помидоры консервированные — 400 г,

томатная паста — 1 ст.л.,

сахар — 1 ч.л.,

лавровый лист — 1 шт.,

корица палочка — 1 шт.,

гвоздика целая — 1 шт.,

масло оливковое — 100 мл,

соль — 1 ч.л.,

перец черный молотый — 1 ч.л.

Для соуса бешамель возьмите:

мука — 120 г,

масло сливочное — 120 г,

молоко 2,5% —1 л,

желток яичный — 2 шт.,

сыр пармезан тертый — 100 г,

орех мускатный молотый — 0,3 ч.л.,

соль — 0,5 ч.л.

В первую очередь нужно приготовить мясо. Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Обжаривайте его на сковородке до золотистого цвета. После этого добавьте туда же фарш, томатную пасту и нарезанный чеснок. Слегка помешайте и готовьте пять минут на среднем огне. Далее поместите к мясу консервированные помидоры и специи. Томите под крышкой примерно полчаса, а затем выключайте огонь.

Затем сделайте соус. Растопите в сотейнике сливочное масло, а затем всыпьте муку. Постоянно помешивайте, чтобы получилась однородная масса. Тонкой струйкой вливайте в соус теплое молоко и доведите массу до кипения. Снимите с плиты и бросьте в кастрюлю яичные желтки, сыр и специи. Перемешайте.

Сварите пасту до состояния аль денте. Разомните сыр фета и смешайте его с яичными желтками. Добавьте эту массу в готовые макароны и распределите по ним. Приготовьте форму для запекания. Нижним слоем поместите фарш, полейте его соусом бешамель. Сверху выложите макароны, которые тоже залейте заправкой. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут, пишет портал Marie Claire.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru