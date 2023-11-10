Удивите гостей: это блюдо греческой кухни затмит популярную лазанью

Рецепт классической лазаньи известен каждой хозяйке. А вот о греческом блюде пастиццио слышали немногие. Между тем по вкусу оно ничуть не уступает своему итальянскому собрату. Правда, вместо тонких и плоских листов в нем используют обычные макароны пенне.
Для приготовления вам потребуются:
- паста пенне — 450 г,
- сыр фета — 110 г,
- белок яичный — 2 шт.,
- фарш говяжий — 900 г,
- лук красный — 2 шт.,
- чеснок — 2 зубчика,
- помидоры консервированные — 400 г,
- томатная паста — 1 ст.л.,
- сахар — 1 ч.л.,
- лавровый лист — 1 шт.,
- корица палочка — 1 шт.,
- гвоздика целая — 1 шт.,
- масло оливковое — 100 мл,
- соль — 1 ч.л.,
- перец черный молотый — 1 ч.л.
Для соуса бешамель возьмите:
- мука — 120 г,
- масло сливочное — 120 г,
- молоко 2,5% —1 л,
- желток яичный — 2 шт.,
- сыр пармезан тертый — 100 г,
- орех мускатный молотый — 0,3 ч.л.,
- соль — 0,5 ч.л.
В первую очередь нужно приготовить мясо. Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Обжаривайте его на сковородке до золотистого цвета. После этого добавьте туда же фарш, томатную пасту и нарезанный чеснок. Слегка помешайте и готовьте пять минут на среднем огне. Далее поместите к мясу консервированные помидоры и специи. Томите под крышкой примерно полчаса, а затем выключайте огонь.
Затем сделайте соус. Растопите в сотейнике сливочное масло, а затем всыпьте муку. Постоянно помешивайте, чтобы получилась однородная масса. Тонкой струйкой вливайте в соус теплое молоко и доведите массу до кипения. Снимите с плиты и бросьте в кастрюлю яичные желтки, сыр и специи. Перемешайте.
Сварите пасту до состояния аль денте. Разомните сыр фета и смешайте его с яичными желтками. Добавьте эту массу в готовые макароны и распределите по ним. Приготовьте форму для запекания. Нижним слоем поместите фарш, полейте его соусом бешамель. Сверху выложите макароны, которые тоже залейте заправкой. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут, пишет портал Marie Claire.
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