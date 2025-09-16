Городовой / Общество / Москва — Петербург за 2 часа: что ждет пассажиров первой российской высокоскоростной магистрали
Москва — Петербург за 2 часа: что ждет пассажиров первой российской высокоскоростной магистрали

Опубликовано: 16 сентября 2025 12:32
Сапсан
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Новая железная дорога — это не просто маршрут между двумя городами, а инновационный проект с умным управлением, скоростью и комфортом.

В России стартует грандиозный проект — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

Беспилотный поезд и биометрия

Поезда на этой линии будут управляться искусственным интеллектом. Для стабильной работы ИИ потребуется постоянный спутниковый интернет с минимальной задержкой.

Такой же онлайн-доступ будет предоставлен и пассажирам, пишет Фиеста.

Проход на вокзалы и посадка на поезд станут быстрыми благодаря распознаванию лица и другим способам идентификации.

Поезда будут состоять из 8 вагонов, смогут развивать скорость до 400 км/ч. Возможно, что название для поезда выберут россияне.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
