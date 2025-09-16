Москва — Петербург за 2 часа: что ждет пассажиров первой российской высокоскоростной магистрали

В России стартует грандиозный проект — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.
Беспилотный поезд и биометрия
Поезда на этой линии будут управляться искусственным интеллектом. Для стабильной работы ИИ потребуется постоянный спутниковый интернет с минимальной задержкой.
Такой же онлайн-доступ будет предоставлен и пассажирам, пишет Фиеста.
Проход на вокзалы и посадка на поезд станут быстрыми благодаря распознаванию лица и другим способам идентификации.
Поезда будут состоять из 8 вагонов, смогут развивать скорость до 400 км/ч. Возможно, что название для поезда выберут россияне.