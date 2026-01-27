Народ придумал этот пирог в шутку: он сухой на вид, но влажный внутри — такой фокус-покус со вкусом трудно не оценить

Иногда самые простые рецепты оказываются настоящими кулинарными сокровищами. Болгарский пирог «Три стакана» — именно такое блюдо. Его невероятная простота — это целая философия:

“просто насыпали, разровняли, поставили в духовку – и всё”.

В народе этот десерт получил свое название благодаря тому, что его основу составляют три сухих ингредиента, взятых в равных пропорциях. В результате получается структура, которая по своей воздушности и рассыпчатости отдаленно напоминает изысканное пирожное.

Важно отметить: несмотря на кажущуюся сухость основы, “пирог не сухой”, он остается нежным и влажным.

Ингредиенты и подготовка: ставка на сочность

Ключевую роль в успехе этого десерта играют яблоки. Рекомендация экспертов однозначна: они должны быть максимально сочными. Лучше всего подходят кисло-сладкие сорта, такие как антоновка.

Эти яблоки не только дадут необходимую “приятную кислинку”, но и сохранят форму, не превращаясь в однородное пюре при выпечке.

Подготовка формы — процесс минималистичный, но важный. Берется форма диаметром 20-22 см и застилается пергаментом. На бумагу натирается немного сливочного масла.

Этот первый слой масла служит не только антипригарным средством, но и помогает “пирогу пропечься равномерно и не пристать к бумаге”.

Секрет слоеной структуры: техника насыпания

Главная особенность пирога «Три стакана» заключается в послойном формировании. Сухая смесь — состоящая из муки, манки и сахара — делится на три равные части.

Яблочная начинка, куда добавляются корица и лимонный сок для яркости вкуса, делится на две части.

Сборка происходит по строгому алгоритму: первый слой — сухая смесь, поверх нее — яблоки, затем снова сухая смесь, еще яблоки и, наконец, финальный сухой слой.

Это чередование создает основу для слоистой текстуры.

Масляный аккорд: гарантия мягкости

После того как сухие и влажные компоненты уложены, наступает момент, который отличает этот рецепт от других насыпных пирогов. Берется оставшееся сливочное масло — 150 грамм — и натирается прямо сверху на последний сухой слой.

Именно этот ингредиент является тем самым секретом, который сделает выпечку “мягкой и ароматной”, пропитывая слои в процессе нагрева.

Финальный этап: ожидание и наслаждение

Пирог отправляется в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Выпечка считается готовой, когда верх “зарумянится, а дом наполнится тёплым яблочно-коричным ароматом”.

После извлечения важно дать десерту остыть, чтобы он успел стабилизироваться и впитать соки. Аккуратно вынув его из формы и нарезав, можно оценить результат — нежную, слоистую и “слегка влажную за счёт яблочного сока” текстуру.

Этот пирог — идеальный спутник для чашки чая или кофе.

Полный список ингредиентов:

Сухая основа: Мука – 1 стакан (130 г), Манка – 1 стакан (160 г), Сахар – 1 стакан (180 г), Разрыхлитель – 2 ч. л., Ванильный сахар – 1 ч. л., Соль – щепотка.

Начинка: Яблоки – 1 кг, Корица – 1 ч. л., Лимонный сок – 2 ст. л.

Жир: Сливочное масло – 150 г.

