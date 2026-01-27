Городовой / Город / Сиделка из Гатчины украла 525 тысяч у 76-летнего жителя Кудрово
Сиделка из Гатчины украла 525 тысяч у 76-летнего жителя Кудрово

Опубликовано: 27 января 2026 23:30
 Проверено редакцией
Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала сиделку, подозреваемую в краже свыше 500 тысяч рублей у пожилого подопечного. По этому факту завели уголовное дело о хищении.

26 января 76-летний житель Кудрово заявил в полицию. Он рассказал, что с декабря 2025 года поручил своей сиделке использовать банковскую карту для оплаты еды и нужных покупок, но в начале января она перестала приходить.

При проверке счёта пенсионер увидел пропажу 525 тысяч рублей.

Подозреваемая, 44-летняя женщина из Гатчины, была задержана на Магнитогорской улице. Ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Neva.Today.

Автор:
Юлия Аликова
