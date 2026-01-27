Сиделка из Гатчины украла 525 тысяч у 76-летнего жителя Кудрово

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала сиделку, подозреваемую в краже свыше 500 тысяч рублей у пожилого подопечного. По этому факту завели уголовное дело о хищении.
26 января 76-летний житель Кудрово заявил в полицию. Он рассказал, что с декабря 2025 года поручил своей сиделке использовать банковскую карту для оплаты еды и нужных покупок, но в начале января она перестала приходить.
При проверке счёта пенсионер увидел пропажу 525 тысяч рублей.
Подозреваемая, 44-летняя женщина из Гатчины, была задержана на Магнитогорской улице. Ей назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Neva.Today.
