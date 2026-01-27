Ушла легенда: скончался руководитель петербургской Капеллы Владислав Чернушенко

В возрасте 91 года после продолжительной болезни ушел из жизни народный артист СССР Владислав Чернушенко, сообщили в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

В сообщении подчеркивается: он был выдающимся музыкантом, возглавлявшим Капеллу как художественный руководитель с 1974 года, народным артистом СССР, обладателем государственных премий РФ, почетным гражданином города и ректором Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории в период с 1979 по 2002 год.

Имя Чернушенко ассоциируется с целой эпохой в богатой истории Капеллы. Информация о дате и времени прощания появится позже.

