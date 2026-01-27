Использовать песочек? Почему в туалетах Египта не найти бумаги

Поездка в Египет — это яркие впечатления, но есть один бытовой нюанс, который может стать неприятным сюрпризом для неподготовленного туриста. В общественных туалетах, особенно платных, вы, скорее всего, не найдёте туалетной бумаги в свободном доступе.

Почему так сложилось

Это связано как с культурными традициями, так и с экономическими причинами. Во многих странах Ближнего Востока и Азии для личной гигиены традиционно используется вода (например, с помощью биде или специального шланга — шаттафа). Поэтому туалетная бумага не считается обязательным атрибутом. В туристических местах она часто предоставляется за отдельную плату (её продаёт смотритель) или её нужно просить.

Как подготовиться

Чтобы избежать неловкой ситуации, опытные путешественники советуют всегда носить с собой небольшой запас бумаги или влажных салфеток в сумке. Также полезно иметь при себе мелкие купюры местной валюты для оплаты услуг смотрителя, если вы всё-таки оказались без необходимого.