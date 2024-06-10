Больше не будете мучить партнера: восемь способов избавиться от храпа

Спать с человеком, страдающим от храпа, для партнера может быть сущим мучением. Иногда это малоприятное явление может сигнализировать о наличии серьезных проблем, поэтому всегда лучше сперва проконсультироваться со специалистом. Также можно попробовать решить проблему народными способами.
Сон на боку
В положении лежа на спине язык во время сна может припадать к задней стенке горла. В таком случае поток воздуха будет блокироваться. На боку же такого не происходит.
Снижение веса
Храпом часто страдают люди с избыточным весом. Дело в том, что жиром в таком случае обрастает не только талия, но и горло. Из-за этого возникают трудности с поступлением воздуха. Окружность шеи у храпящих людей нередко заметно больше, чем у тех, кто не страдает от проблемы.
Увлажнение воздуха
Если в спальне сухой воздух, то он будет сушить не только кожу, но и горло со слизистыми оболочками. В результате вибрация тканей усилится, и храп станет сильнее.
Аромамасла
Чтобы усилить положительный эффект от увлажнителя, можно добавить туда масло мяты или эвкалипта. Эти средства способны очистить дыхательные пути и снять воспаление в носовых проходах.
Отказ от спиртного
Горячительные напитки могут расслаблять мышцы, а храп связан с именно с этим процессом. Злоупотребление вредной привычкой только ухудшит проблему.
Подушка повыше
Если голова будет расположена выше, то язык не будет соприкасаться с задней стенкой горла даже при условии сна на спине. Спасти положение может высокая подушка или объединение сразу двух постельных принадлежностей.
Отказ от молочных продуктов перед сном
Эта рекомендация может показаться странной, но у нее есть объяснение. Дело в том, что употребление «молочки» приводит к образованию слизи в горле и носовых ходах. Это чревато закупоркой дыхательных путей и усилением храпа, сказано на сайте Российского геронтологического научно-клинического центра.
Упражнения для горла
Чтобы укрепить мышцы горла, стоит включить в ежедневный распорядок несложные тренировки. Например, разместите кулак спереди лица и начните нажимать на него подбородком. За счет возникающего сопротивления мышцы будут качаться. Повторяйте упражнение минимум 30 раз в день.
Источник фото: Legion-Media