Больше не будете мучить партнера: восемь способов избавиться от храпа

Спать с человеком, страдающим от храпа, для партнера может быть сущим мучением. Иногда это малоприятное явление может сигнализировать о наличии серьезных проблем, поэтому всегда лучше сперва проконсультироваться со специалистом. Также можно попробовать решить проблему народными способами.

Сон на боку

В положении лежа на спине язык во время сна может припадать к задней стенке горла. В таком случае поток воздуха будет блокироваться. На боку же такого не происходит.

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Снижение веса

Храпом часто страдают люди с избыточным весом. Дело в том, что жиром в таком случае обрастает не только талия, но и горло. Из-за этого возникают трудности с поступлением воздуха. Окружность шеи у храпящих людей нередко заметно больше, чем у тех, кто не страдает от проблемы.

Увлажнение воздуха

Если в спальне сухой воздух, то он будет сушить не только кожу, но и горло со слизистыми оболочками. В результате вибрация тканей усилится, и храп станет сильнее.

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Аромамасла

Чтобы усилить положительный эффект от увлажнителя, можно добавить туда масло мяты или эвкалипта. Эти средства способны очистить дыхательные пути и снять воспаление в носовых проходах.

Отказ от спиртного

Горячительные напитки могут расслаблять мышцы, а храп связан с именно с этим процессом. Злоупотребление вредной привычкой только ухудшит проблему.

Подушка повыше

Если голова будет расположена выше, то язык не будет соприкасаться с задней стенкой горла даже при условии сна на спине. Спасти положение может высокая подушка или объединение сразу двух постельных принадлежностей.

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Отказ от молочных продуктов перед сном

Эта рекомендация может показаться странной, но у нее есть объяснение. Дело в том, что употребление «молочки» приводит к образованию слизи в горле и носовых ходах. Это чревато закупоркой дыхательных путей и усилением храпа, сказано на сайте Российского геронтологического научно-клинического центра.

Упражнения для горла

Чтобы укрепить мышцы горла, стоит включить в ежедневный распорядок несложные тренировки. Например, разместите кулак спереди лица и начните нажимать на него подбородком. За счет возникающего сопротивления мышцы будут качаться. Повторяйте упражнение минимум 30 раз в день.

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