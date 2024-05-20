Больше не в тренде: пять дизайнов маникюра, о которых пора позабыть

В маникюре, точно так же как и в одежде и макияже, есть свои тренды. И некоторые из них уже настолько устарели, что самое время от них раз и навсегда отказаться. Вот пять дизайнов, которым не место в 2024 году.
Вензеля
Многие считают такой маникюр очень женственным и нарядным. Но, увы, подобные узоры уже попросту себя изжили. Сейчас такие ногти выглядят слишком вычурно и при этом очень простят свою обладательницу.
Вместо замысловатых орнаментов мастера советуют обращать внимание на тонкие и более простые линии. Они могут быть как прямыми, так и абстрактными. Также актуальны цветочные узоры, но не с пышными бутонами, а минималистичные, состоящие преимущественно из веточек и тонких листьев.
Стразы и короны
Такой «богатый» маникюр на самом деле выглядит очень дешево, хоть и стоит немало. Не стоит тратить время на выкладку ногтей стразами или создание френча с их помощью. Также не рекомендуется клеить на ногти слайдеры в виде различной царской атрибутики.
Если хочется чего-то «дорогого», сделайте лаконичный узор со стразами или используйте втирку. Также очень благородно смотрятся на ногтях такие оттенки, как бордовый или светло-розовый, почти прозрачный цвет.
Фрукты и ягоды
Часто такой маникюр выбирают в летнее время года. Раньше он и правда выглядел свежо и стильно, но со временем уже потерял свою актуальность. Подобные рисунки выглядят чересчур наивно и неуместно, особенно, если вы не на отдыхе.
Тем, кому хочется добавить ярких акцентов, лучше сделать выбор в пользу необычного эффектного оттенка. А аляповатые дизайны оставить в прошлом.
Акцент на безымянном пальце
Раньше такое решение считалось очень смелым, особенно его любили те, кому было сложно определиться с цветом. Еще часто такой маникюр выбирали невесты, так что впоследствии он получил название «под колечко».
Сейчас же акцент сместился с безымянного на большой палец. Поэтому отказывать себе в любимом дизайне не стоит, достаточно лишь интерпретировать его на новый лад.
Народная роспись
Дизайны, напоминающие гжель или хохлому, заметно прибавляют возраста, хотя лет десять назад они были на пике в нейл-индустрии. А все благодаря моде на павлопосадские платки, которые тоже уже давно оказались в списке антитрендов.
Если вы любите цветочные узоры, стоит присмотреться к китайской росписи. Но здесь важно не переборщить и правильно подобрать оттенки. Если акцентов будет слишком много, такой дизайн ничем не будет отличаться от перечисленных выше устаревших вариантов, пишет портал Peopletalk.
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