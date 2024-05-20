Больше не в тренде: пять дизайнов маникюра, о которых пора позабыть

В маникюре, точно так же как и в одежде и макияже, есть свои тренды. И некоторые из них уже настолько устарели, что самое время от них раз и навсегда отказаться. Вот пять дизайнов, которым не место в 2024 году.

Вензеля

Многие считают такой маникюр очень женственным и нарядным. Но, увы, подобные узоры уже попросту себя изжили. Сейчас такие ногти выглядят слишком вычурно и при этом очень простят свою обладательницу.

Вместо замысловатых орнаментов мастера советуют обращать внимание на тонкие и более простые линии. Они могут быть как прямыми, так и абстрактными. Также актуальны цветочные узоры, но не с пышными бутонами, а минималистичные, состоящие преимущественно из веточек и тонких листьев.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Стразы и короны

Такой «‎богатый» маникюр на самом деле выглядит очень дешево, хоть и стоит немало. Не стоит тратить время на выкладку ногтей стразами или создание френча с их помощью. Также не рекомендуется клеить на ногти слайдеры в виде различной царской атрибутики.

Если хочется чего-то «‎дорогого», сделайте лаконичный узор со стразами или используйте втирку. Также очень благородно смотрятся на ногтях такие оттенки, как бордовый или светло-розовый, почти прозрачный цвет.

Фрукты и ягоды

Часто такой маникюр выбирают в летнее время года. Раньше он и правда выглядел свежо и стильно, но со временем уже потерял свою актуальность. Подобные рисунки выглядят чересчур наивно и неуместно, особенно, если вы не на отдыхе.

Тем, кому хочется добавить ярких акцентов, лучше сделать выбор в пользу необычного эффектного оттенка. А аляповатые дизайны оставить в прошлом.

Акцент на безымянном пальце

Раньше такое решение считалось очень смелым, особенно его любили те, кому было сложно определиться с цветом. Еще часто такой маникюр выбирали невесты, так что впоследствии он получил название «‎под колечко».

Сейчас же акцент сместился с безымянного на большой палец. Поэтому отказывать себе в любимом дизайне не стоит, достаточно лишь интерпретировать его на новый лад.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Народная роспись

Дизайны, напоминающие гжель или хохлому, заметно прибавляют возраста, хотя лет десять назад они были на пике в нейл-индустрии. А все благодаря моде на павлопосадские платки, которые тоже уже давно оказались в списке антитрендов.

Если вы любите цветочные узоры, стоит присмотреться к китайской росписи. Но здесь важно не переборщить и правильно подобрать оттенки. Если акцентов будет слишком много, такой дизайн ничем не будет отличаться от перечисленных выше устаревших вариантов, пишет портал Peopletalk.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru