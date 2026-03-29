Больше никакой рассады: 5 цветов сею сразу в грунт - и балдею от красоты и аромата

Высадка цветов на даче - дело непростое. Хочется, чтобы и выглядели клумбы красиво, и аромат был удивительный, и возни с цветами не было никакой.
На канале "Дачные будни" рассказывают, какие цветы можно высадить на даче без рассады, мучиться с ней не придётся, достаточно просто отправить семена сразу в грунт и через некоторое время наслаждаться ароматом и красотой.
Вот список из 5 цветов, которые можно сеять в грунт
- Бархатцы - одни из любимых цветов дачников. Они разрастаются пышным ковром, дают цветы весь сезон, отлично выглядят. К тому же бархатцы имеют специфический аромат, который отпугивает насекомых-вредителей. Настоящий клад, а не цветок.
- Космея также выглядит отлично и не требует высадки рассадным способом. Цветы смотрятся невероятно нежно, создавая лёгкую и воздушную атмосферу. К тому же они имеют нежный лёгкий аромат, который придётся по душе каждому дачнику.
- Ипомея также имеет ряд преимуществ. Кроме того, что не требует посева на рассаду, ипомея не требовательна к условиям выращивания. Её хорошо сеять у арок и заборов, красивые лианы быстро разрастутся вверх, создавая шикарную живую изгородь.
- Алиссум - отличный выбор для тех дачников, которые любят клумбы-ковры. Растения заполоняют отведённое им пространство полностью, не оставляя пробелов. Цветут мелкими белыми цветами с приятным ароматом.
- Иберис идеален для посадки сразу в открытый грунт. Его хорошо высаживать вдоль бордюров, создавая красивое цветочное обрамление. Мелкие белые или розовые цветы смотрятся нежно и аккуратно.
Если вам совсем не хочется возиться с рассадой цветов, то выбирайте из списка выше. Эти цветы из тех, которые можно высадить и забыть, растут сами, не требуя какого-либо особенного ухода.
