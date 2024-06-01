Будет не протолкнуться: куда полетят большинство россиян в июне

У многих жителей России отдых запланирован на первый месяц лета. Некоторые уже наверняка готовятся к вылету и сидят на чемоданах. И большинство путешественников направятся в пять российских городов. Учтите это, если не хотите столкнуться с огромным потоком туристов.

Сочи

Больше всего туристов в июне собираются лететь на юг страны, в Сочи. На этот город приходится 25% от всех внутренних бронирований. Это может означать лишь одно — на курортах Краснодарского края вскоре будет не протолкнуться. Несмотря на высокий спрос, билеты по еще остались, правда стоят они дороже, чем в несезон: 8–10 тысяч против 4–5 в октябре. И это при условии вылета из Москвы.

Источник фото: Legion-Media

Санкт-Петербург

Наплыв туристов в июне ожидает и Северную столицу. 15% бронировавших авиаперелеты россиян в июне полетят именно туда. Окультуриваться планируют многие. Если хотите встретить лето в Петербурге, еще можете урвать дешевый билет на самолет, однако самые низкие цены в районе 2400 рублей приходятся на воскресенье. Если же нужно прибыть к началу выходных, придется выложить уже 4000–4500 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Калининград

Третьим по популярности стал Калининград. Билеты на июнь из Москвы еще можно найти за 6300 рублей. Правда, придется лететь без багажа. Кроме того, нужно учитывать, что из-за повышенного спроса возрастут и цены на аренду жилья. А если отложите поездку на осень, сэкономите как минимум две тысячи рублей только на перелете.

Источник фото: Legion-Media

Москва

Столица заняла лишь четвертое место в рейтинге. На нее приходится 9% от всех внутренних бронирований. И не факт, что для большинства город станет конечной точкой. Вполне вероятно, что многие рассматривают его лишь в качестве перевалочного пункта, чтобы дальше вылететь за границу или в другие точки на карте России. Так что Москву можно смело рассматривать для отдыха на июнь.

Источник фото: Legion-Media

Махачкала

В четыре раза меньше туристов, чем в Сочи, в первый месяц лета полетят в Дагестан, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Aviasales. Как ни странно, цены авиабилетов на июнь все еще довольно демократичные. В одну сторону можно добраться за 8500 рублей. В то время как в июле стоимость перелета уже будет выше — в районе 13 тысяч рублей. Так что у туристов, которые не привыкли планировать наперед, есть шанс насладиться местными красотами в самое ближайшее время.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media