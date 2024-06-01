Будет не протолкнуться: куда полетят большинство россиян в июне

У многих жителей России отдых запланирован на первый месяц лета. Некоторые уже наверняка готовятся к вылету и сидят на чемоданах. И большинство путешественников направятся в пять российских городов. Учтите это, если не хотите столкнуться с огромным потоком туристов.
Сочи
Больше всего туристов в июне собираются лететь на юг страны, в Сочи. На этот город приходится 25% от всех внутренних бронирований. Это может означать лишь одно — на курортах Краснодарского края вскоре будет не протолкнуться. Несмотря на высокий спрос, билеты по еще остались, правда стоят они дороже, чем в несезон: 8–10 тысяч против 4–5 в октябре. И это при условии вылета из Москвы.
Санкт-Петербург
Наплыв туристов в июне ожидает и Северную столицу. 15% бронировавших авиаперелеты россиян в июне полетят именно туда. Окультуриваться планируют многие. Если хотите встретить лето в Петербурге, еще можете урвать дешевый билет на самолет, однако самые низкие цены в районе 2400 рублей приходятся на воскресенье. Если же нужно прибыть к началу выходных, придется выложить уже 4000–4500 рублей.
Калининград
Третьим по популярности стал Калининград. Билеты на июнь из Москвы еще можно найти за 6300 рублей. Правда, придется лететь без багажа. Кроме того, нужно учитывать, что из-за повышенного спроса возрастут и цены на аренду жилья. А если отложите поездку на осень, сэкономите как минимум две тысячи рублей только на перелете.
Москва
Столица заняла лишь четвертое место в рейтинге. На нее приходится 9% от всех внутренних бронирований. И не факт, что для большинства город станет конечной точкой. Вполне вероятно, что многие рассматривают его лишь в качестве перевалочного пункта, чтобы дальше вылететь за границу или в другие точки на карте России. Так что Москву можно смело рассматривать для отдыха на июнь.
Махачкала
В четыре раза меньше туристов, чем в Сочи, в первый месяц лета полетят в Дагестан, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Aviasales. Как ни странно, цены авиабилетов на июнь все еще довольно демократичные. В одну сторону можно добраться за 8500 рублей. В то время как в июле стоимость перелета уже будет выше — в районе 13 тысяч рублей. Так что у туристов, которые не привыкли планировать наперед, есть шанс насладиться местными красотами в самое ближайшее время.
Источник фото: Legion-Media