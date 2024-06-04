Как получить шенгенскую визу в 2024 году: кто выдает, и какие документы нужны

Чтобы насладиться отдыхом в популярных туристических странах нужна шенгенская виза, но не все государства по политическим причинам выдают этот документ россиянам. Рассказываем, где можно поставить заветный штамп в загранпаспорте, какие бумаги для этого нужны, сколько это стоит, и что может стать причиной для отказа.

Какие страны выдают визы

Есть несколько стран, которые без проблем рассмотрят документы на получение россиянину шенгенской визы: Италия, Испания, Австрия, Франция, Венгрия, Греция, Германия, Португалия, Словения, Швеция, Швейцария, Хорватия, Болгария и Румыния. Чаще всего визу вам дадут под даты поездки (на 10-14 дней), но в некоторых центрах можно получить ее со сроком и на два года, как, например, в Испании или Греции.

Заявление лучше подавать примерно за два, а то и три месяца до своей поездки, но не раньше, чем за полгода. Имейте ввиду, что шенген после одобрения делается около двух недель, поэтому запас должен быть. Кроме того, с вас могут потребовать донести какие-нибудь справки, а это тоже время. Записываться в консульский отдел посольства страны, в которой вы хотите получить визу, нужно заранее. Очереди там большие.

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Кто пошел в отказ

Многие страны не только приостановили оформление шенгена для россиян, но и вовсе ограничили въезд на свою территорию людям с подобным документом. Таких правил сейчас придерживаются Латвия, Литва, Польша, Эстония, Финляндия и Чехия. Конечно, попасть туда все же можно, но по очень веским причинам. Визы прекратили выдавать россиянам Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Эстония.

Какие документы нужны

Список документов достаточно обширный, но он особо не менялся с прошлого и позапрошлого года. Вам нужно будет предоставить:

анкету. Ее можно заполнить онлайн. Такой услугой пользуются туристы, подаваясь в Словакии и Франции;

две цветные фотографии 3,5 х 4,5 сантиметров. Они могут быть либо матовыми, либо глянцевыми. Разницы нет;

заграничный паспорт и и копии первой страницы, страницы со штампами и шенгенскими визами за последние три года. Старый загранник тоже отксерьте на всякий случай;

российский паспорт с копиями всех заполненных листов;

страховка, которая должна покрывать все страны Шенгена в течение первой поездки, а лимит страховой суммы должен быть не менее 30 тысяч евро;

купленные билеты туда и обратно;

справки о финансовом положении, выписка из банка и справка с работы;

оплаченная бронь отеля.

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Сколько стоит и почему отказывают

Консульский сбор составляет 80 евро на взрослого и 40 евро на ребенка. С 11 июня 2024 года цена повысится на 10 и 5 евро соответственно.

Отказать в шенгене могут по нескольким причинам. Например, если у вас неполный пакет документов, недостаточно средств для проживания, судимости, отказы в выдаче прошлых виз, старые фотографии или отсутствие привязанности к Родине, то есть нет в собственности имущества, а это значит, что вас в России ничего не держит и вы можете остаться у них. Лишние рты им точно не нужны.

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