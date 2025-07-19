Бюджетный и роскошный отдых в Петербурге: как город встречает разных туристов

В городе на Неве можно отдохнуть с размахом, а также скромно и интересно.

Отдых в Петербурге может быть разным: город подстраивается и под бюджетного туриста и под тех, кто не привык экономить.

Северная столица по-праву считается культурной жемчужиной России, и при этом удивительно гостеприимна, а Яндекс.Путешествия рассказывают как провести уикенд и не разориться, а также как ощутить комфорт и не думать о деньгах.

Как провести выходные в Петербурге бюджетно?

Добраться до Петербурга из Москвы или других городов можно разными способами. Самый дешевый вариант — поезд, но ехать придется около 9–11 часов.

Лететь самолетом быстрее — около полутора часов, билет можно найти за 1500 рублей при удачном бронировании. Поездка на машине по платной трассе обойдется дороже, пишет источник.

Для бюджетного отдыха подойдут хостелы и недорогие гостиницы: кровать в общем номере начинается от 400 рублей за ночь, а маленькая семья может снять номер примерно за 1200 рублей в сутки.

Если хотите уединения, аналогичная цена будет и за квартиру посуточно на окраине города. В центре жилье будет дороже.

В Петербурге много недорогих сетевых столовых и кафе, где можно спокойно поесть за 300–400 рублей на человека, особенно если брать бизнес-ланч.

Полноценный ужин в ресторане будет обойдется в районе от 1000 рублей за человека. Но можно и еще бюджетнее — купить продукты в супермаркете и готовить самим.

И не забывайте про легендарные питерские пышки — отличная сладкая закуска, которая не ударит по карману.

Экскурсии и развлечения

Самый простой способ увидеть город — гулять пешком по историческому центру. Бесплатно открыты многие красивые набережные, площади и скверы.

Есть и бесплатные выставки, например, в Новой Голландии. Музеи с невысокой платой или скидками — Музей обороны и блокады Ленинграда, Горный музей, музей Набокова и многие другие.

Для активного бюджетного отдыха подойдут речные прогулки на корабликах за 500–1500 рублей, вечерние экскурсии к разводным мостам от 1000 рублей.

Передвигаться по городу удобно на метро — проезд стоит копейки с картой «Подорожник», которая дополнительно экономит от 5 до 8 рублей за поездку.

Помните: летом мосты разводят по ночам, и стоит заранее планировать маршруты, чтобы не застрять на другом берегу.

Отдых на широкую ногу: роскошь и комфорт в Петербурге

Если вы хотите, чтобы деньги работали на вас, а отдых был без компромиссов — Петербург вас не разочарует.

Для роскошного формата подойдет Сапсан из Москвы — примерно 4 часа в пути, билет от 4000 рублей в один конец. Можно рассмотреть бизнес-класс на самолете.

В центре города есть шикарные отели и бутик-гостиницы, где ночь стоит от 4,5 тысячи до 12 тысяч рублей и выше.

Там вас ждет не только комфорт, но и завтраки в стиле шведского стола, отличные виды из окна и близость к главным достопримечательностям.

Экскурсии и развлечения

Закажите индивидуальную экскурсию в Эрмитаж — такие прогулки начинаются от 10 тысяч рублей за группу. Загляните в Юсуповский дворец с эксклюзивным гидом или прокатитесь на частной яхте.

Вечер проведите в Мариинском театре или на ужине в ресторане с авторской кухней и панорамой Невы.

В городе есть множество спа-салонов, а бутики на Невском проспекте и в Галерее предлагают обновить гардероб или найти памятные сувениры.

Санкт-Петербург — город с разными лицами, который одинаково красив и доступен и для скромного бюджета, и для роскошного отдыха.

Выбор за вами: спланировать маршрут с минимальными затратами и получить яркие впечатления или отдохнуть с комфортом, наслаждаясь лучше, чем в большинстве европейских городов.

В любом случае — тут есть что посмотреть, где вкусно поесть и чем заняться, чтобы поездка запомнилась надолго.