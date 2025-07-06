Целебные воды и заводы в Полюстрово: как из болот вырос петербургский курорт и жилой район

Сейчас в этом месте расположен обычный жилой район.

Полюстрово — это район в Санкт-Петербурге, о котором многие сейчас и не вспомнят, а ведь когда-то он был настоящим курортом и местом отдыха для петербургской знати.

Разбираемся, как из болотистой местности на правом берегу Невы вырос целый курорт, а потом и промышленный район, а теперь — обычный спальный квартал.

От болот к целебным источникам

Название «Полюстрово» происходит от латинского слова paluster, что значит «болото» или «болотистый». И действительно, до основания Петербурга здесь были настоящие болота.

Но в начале XVIII века в этих местах нашли минеральный источник с железистой водой, которую сразу же оценили за ее целебные свойства.

По легенде, сам Петр I, вдохновленный поездкой в бельгийский курорт, поручил найти в России подобные лечебные воды.

В 1718 году лейб-медик императора Лаврентий Блументрост обнаружил источник в Казачьей слободе (ныне Полюстрово), и Петр лично лечился этой водой зимой 1719 года.

Курорт

В XVIII—XIX веках Полюстрово стало любимым местом отдыха и лечения для петербургской аристократии.

Здесь построили усадьбу, принадлежавшую сначала Григорию Теплову, а затем графу Александру Безбородко и его наследнику — Александру Кушелеву-Безбородко.

Последний превратил Полюстрово в настоящий курорт: осушил болота, устроил пруды, парки с мраморными статуями, построил лечебницу с ваннами, танцевальный зал и беседки.

Курорт пользовался огромной популярностью — сюда приезжали лечиться и отдыхать местная знать.

Пожар и конец курорта

В 1868 году случился большой пожар, который почти полностью уничтожил курорт. Восстанавливать его уже не стали: прежний хозяин умер, а его наследники не проявили интереса к этому делу.

Тем не менее минеральная вода продолжала цениться и продавалась в бутылках, ее даже сравнивали с лучшими европейскими курортами.

К тому же, в районе начали появляться фабрики и заводы, и Полюстрово постепенно превращалось из курорта в промышленный и жилой район, пишет Вечерний Питер.

Промышленность и жилые кварталы

С конца XIX века здесь стали строить фабрики: например, Охтинскую бумагопрядильную мануфактуру и канатную фабрику «Нева». Вокруг них выросли рабочие деревни, а позже — спальные кварталы.

После войны и особенно с 1960-х годов началась массовая жилая застройка, и Полюстрово превратился в типичный район с многоэтажками, где живут обычные горожане.

От курортного прошлого остались лишь Полюстровские пруды (в народе — «Баваровка», по названию пивоваренного завода, который стоял здесь в XIX веке) и отдельные исторические здания.