Без еды и воды восемь суток: что находится внутри поезда Москва-Пхеньян

Впервые за пять лет на Курском вокзале Москвы вновь остановился пассажирский вагон из Пхеньяна. Символическое возвращение маршрута, прерванного в 2020 году пандемией, ознаменовало возобновление самого длинного и, пожалуй, самого загадочного железнодорожного пути на планете.

Пхеньян — Москва, 10 тысяч километров, 8 суток в дороге, через всю Евразию.

Пассажирский вагон — северокорейского формирования, но построен в России, с купейной компоновкой, ковровыми дорожками, кондиционером, занавесками и возможностью смены колесных пар на границе. Изнутри он напоминает обычный российский купейник — скромно, строго, будто попал в госучреждение.

В вагоне — немногочисленные пассажиры: дипломаты, сотрудники совместных предприятий и редкие туристы, которым удалось получить разрешение. Места в такую поездку не продаются онлайн — всё централизованно, через уполномоченные ведомства.

Маршрут сказочный, но непростой: Пхеньян — Туманган — Хасан — Уссурийск — Хабаровск — Чита — Красноярск — Омск — Екатеринбург — Киров — Кострома — Москва.

Условия — суровые: душа нет (запасайтесь влажными салфетками), еда ограничена (запасайтесь припасами), связь исчезает на сотни километров, но ради этого и едут.

Интересно, что из Москвы поезд идёт только дважды в месяц — 12 и 26 числа, а из Пхеньяна — 3 и 17. Кроме того, с июня началось и прямое сообщение Пхеньян — Хабаровск, но раз в месяц.

Для любителей железных дорог и политической географии — это не просто транспорт, это передвижной символ стабильных связей между двумя изолированными мирами. И теперь он снова в пути.