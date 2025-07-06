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Взять, и запретить открывать рот: на ПВЗ Wilberries ввели новые ограничения для покупателей

Опубликовано: 6 июля 2025 20:29
ПВЗ
Взять, и запретить открывать рот: на ПВЗ Wilberries ввели новые ограничения для покупателей
Фото: Городовой.ру

Поход теперь почти как на прием к нотариусу.

Если раньше поход за заказом в пункт выдачи Wildberries был скорее спринтом с элементами квеста (проверь коробку и докажи, что это ты оставил царапину на товаре), то теперь всё станет... строже.

Ритейлер официально запретил ругаться, снимать сотрудников и мешать другим клиентам.

Как отмечает Telegram-канал «Е-коммерс», новые правила поведения в ПВЗ касаются не только базовых приличий. Теперь:

  • Нельзя проявлять агрессию, оскорблять или угрожать.
  • Нельзя снимать сотрудников, других посетителей и курьеров,
  • И даже распространять оскорбительные или недостоверные сведения о пункте, которые могут повредить репутации компании.

Наказания за нарушения пока не уточняются — штрафы не названы. Но в Wildberries поясняют: цель инициативы — создать более вежливую и безопасную атмосферу.

Ведь раньше конфликты в ПВЗ нередко попадали в СМИ, и, вероятно, компании надоело, что их пункт выдачи превращается в арену для YouTube-баттлов.

Словом, теперь получить посылку — значит не просто предъявить QR-код, а ещё и держать язык за зубами и камеру в кармане. Иначе — кто знает, чем это обернётся.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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