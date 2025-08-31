Городовой / Общество / Цена ошибки — почти сто миллионов: в Лахта-центре массово лопнули стекла
Цена ошибки — почти сто миллионов: в Лахта-центре массово лопнули стекла

Опубликовано: 31 августа 2025 10:01
Лахта-Центр
Фото: Городовой.ру

Что случилось в самом высоком здании Европы.

Величественный «Лахта Центр» снова оказался в новостях, и причина далеко не торжественная. На фасаде самого высокого здания Европы треснули сразу 16 стеклопакетов.

Для замены повреждённых элементов владелец комплекса, АО «Зенит-Арена», готов потратить 89,1 млн рублей — соответствующий конкурс уже размещён на портале госзакупок, а победителя определят 3 сентября.

Сложность работ впечатляет: новые стеклопакеты изготовит завод FinnGlass по оригинальной документации «Ренейссанс Констракшн», а сама замена будет проводиться с применением промышленного альпинизма, подъёмников и автокранов.

На весь процесс подрядчику дают год, а гарантия на результат составит 24 месяца.

«Лахта Центр» уже не впервые требует дорогостоящего обслуживания: ранее на очистку его фасадов привлекали промышленных альпинистов за 113 млн рублей. Стеклянный гигант снова напоминает, что за масштабной красотой скрывается хрупкость — и за неё приходится платить.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
