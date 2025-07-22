«Чай — про доверие и тепло»: как пили чай в дореволюционной России

В дореволюционной России чай был не просто горячим напитком — он объединял людей и создавал доверие, поддержку и тепло.
«Чаепитие объединяет людей. Кофе же — более эгоистичный напиток, особенно в формате кофе на бегу, когда берешь стакан и убегаешь куда-то», — делится Андрей Колбасинов, автор книги «Русская чайная традиция».
Чай — это про переговоры, про поддержку друг друга.
Такое описание показывает, что чай в России был не столько о вкусе, сколько о настроении.
Удивительно, но в XIX веке люди пили не только китайский чай в классическом понимании, но и травяные сборы, медовые и ягодные взвары, квасы — источники ароматов и пользы, заквашенные традициями.
Белые скатерти, самовары и соленые лимоны — детали русского чаепития
Ключевым атрибутом был самовар — русский символ уюта, изобретенный не где-то там, а именно здесь, который был в каждом уважающем себя доме.
«Самовар из меди и латуни до революции был практически в каждом доме, а аристократы украшали свои приборы позолотой и эмалью», — рассказывает Андрей.
Следом — белые скатерти, символ гостеприимства и доверия, фарфоровая посуда, цветы и фрукты с городских теплиц.
А вот сладости — далеко не классические печенья и пирожные, а иногда и маринованные или ферментированные фрукты, овощи и даже соленые огурцы.
«В Сибири чай пили с солеными огурцами, а в Москве — с солеными лимонами», — не без улыбки вспоминает историк.
Чайные традиции и истории самовара в Туле
Нельзя обойти стороной родину русского самовара — Тулу.
Здесь особая страсть к чаепитию переплеталась с искусством изготовления пряников — знаменитых тульских пряников, которых не просто пекли, а украшали эксклюзивными узорами и хранили рецепты как секреты.
«Каждый мастерица охранял свои рецепты, чтобы никто не подсмотрел пропорции. У этой чайной культуры были свои улицы, свои традиции, которые дарили ощущение сообщества», — рассказывает эксперт.
Чай на рынке — от подделок до грузинских плантаций
Как пишет канал "Альпина Паблишер", в XIX веке Россия не просто обожала чай — она стала одним из мировых лидеров по его потреблению.
Но не обходилось без мошенников — в китайский чай подмешивали иван-чай, который то пытались запретить, то полюбили.
Появился и собственный российский чай — в основном в Грузии, где для выращивания подходила почва. Словно ответ на вызовы времени, отечественные плантации стали новым рубежом в чайной истории России.