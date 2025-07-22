«Чай — про доверие и тепло»: как пили чай в дореволюционной России

В дореволюционной России чай был не просто горячим напитком — он объединял людей и создавал доверие, поддержку и тепло.

«Чаепитие объединяет людей. Кофе же — более эгоистичный напиток, особенно в формате кофе на бегу, когда берешь стакан и убегаешь куда-то», — делится Андрей Колбасинов, автор книги «Русская чайная традиция».

Чай — это про переговоры, про поддержку друг друга.

Такое описание показывает, что чай в России был не столько о вкусе, сколько о настроении.

Удивительно, но в XIX веке люди пили не только китайский чай в классическом понимании, но и травяные сборы, медовые и ягодные взвары, квасы — источники ароматов и пользы, заквашенные традициями.

Белые скатерти, самовары и соленые лимоны — детали русского чаепития

Ключевым атрибутом был самовар — русский символ уюта, изобретенный не где-то там, а именно здесь, который был в каждом уважающем себя доме.

«Самовар из меди и латуни до революции был практически в каждом доме, а аристократы украшали свои приборы позолотой и эмалью», — рассказывает Андрей.

Следом — белые скатерти, символ гостеприимства и доверия, фарфоровая посуда, цветы и фрукты с городских теплиц.

А вот сладости — далеко не классические печенья и пирожные, а иногда и маринованные или ферментированные фрукты, овощи и даже соленые огурцы.

«В Сибири чай пили с солеными огурцами, а в Москве — с солеными лимонами», — не без улыбки вспоминает историк.

Чайные традиции и истории самовара в Туле

Нельзя обойти стороной родину русского самовара — Тулу.

Здесь особая страсть к чаепитию переплеталась с искусством изготовления пряников — знаменитых тульских пряников, которых не просто пекли, а украшали эксклюзивными узорами и хранили рецепты как секреты.

«Каждый мастерица охранял свои рецепты, чтобы никто не подсмотрел пропорции. У этой чайной культуры были свои улицы, свои традиции, которые дарили ощущение сообщества», — рассказывает эксперт.

Чай на рынке — от подделок до грузинских плантаций

Как пишет канал "Альпина Паблишер", в XIX веке Россия не просто обожала чай — она стала одним из мировых лидеров по его потреблению.

Но не обходилось без мошенников — в китайский чай подмешивали иван-чай, который то пытались запретить, то полюбили.

Появился и собственный российский чай — в основном в Грузии, где для выращивания подходила почва. Словно ответ на вызовы времени, отечественные плантации стали новым рубежом в чайной истории России.