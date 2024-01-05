Чайник будет сиять без соды, уксуса и «лимонки»: от накипи спасут эти «отходы»

Как очистить чайник от накипи без соды и уксуса

Из-за плохой воды хозяйкам чуть ли не каждую неделю приходится очищать чайник от накипи. В таких случаях содой, уксусом и лимонной кислотой не запасешься.

Однако есть и более хитрый метод отмыть прибор до кристального блеска. При этом нужны одни лишь продуктовые отходы.

В чайник складывают яблочную кожуру, заливают чистой жидкостью и кипятят. После ее нужно оставить внутри на два часа, а в конце сполоснуть емкость. Весь осадок сойдет вместе с водой, пишет портал Build Experts.

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