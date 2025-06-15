«Челюсти» в реальной жизни: на каких морских курортах водятся кровожадные акулы

Помимо Египта, где трагические случаи фиксируются чаще всего.

Если вы думаете, что страшнее всего на курорте — это потерять чемодан или обгореть на солнце, вам просто повезло. На южных пляжах есть кое-кто пострашнее. И речь не о жуликах с экскурсиями, а о вполне реальной угрозе — акулах.

Тех самых, которые вроде бы «не трогают людей», но почему-то каждый год попадают в сводки новостей. Мы разобрались, где отдых может закончиться не только шрамами от медуз.

Египет — чемпион

Красное море регулярно попадает в заголовки: Шарм-эль-Шейх, Хургада, Сахл Хашиш — тут случались настоящие охоты на людей. Самый громкий случай — лето 2023 года, когда тигровая акула на глазах у туристов растерзала российского отдыхающего.

Нападения редки, но их жестокость пугает даже видавших виды. Чаще всего нападают длиннокрылые и белопёрые акулы — быстрые, агрессивные, с дурной привычкой собираться в стаи.

Турция — безопасна, но не без нюансов

Средиземное и Эгейское моря у турецких берегов считаются почти стерильными: за 120 лет зафиксировано лишь три десятка нападений. Вода здесь теплее, рыбы много, но сами акулы — в основном песчаные или кошачьи, неагрессивные.

Самые «страшные» обитатели — акулы-молоты в Эгейском море, но они, как правило, избегают туристов. Исключение — редкие контакты с дайверами.

ОАЭ — высокие технологии и сетки против хищников

Персидский залив — дом для белых и бычьих акул, но власти Дубая, Абу-Даби и Фуджейры обложили пляжи сетками и патрулями. За всё время — ни одного смертельного случая.

Самый громкий инцидент в 2016 году, когда акула залетела в лодку рыбаков. К туристам — ни плавника.

Черное море — не так страшно, как кажется

В Крыму, Анапе и Сочи можно плавать спокойно: единственные местные акулы — это катраны, небольшие и пугливые. Максимум — укол плавником и лёгкое жжение. Для человека — скорее комар среди хищников.

Адриатика и Ионика — потенциальная угроза

В водах Хорватии и Греции иногда появляются синие и белые акулы. Случаи нападения зафиксированы, но очень редко. Последний громкий — откушенная нога в Адриатике. Однако туристические пляжи защищены, и инциденты чаще происходят далеко от берегов.

Карибское море — вот где опасно по-настоящему

Тигровые, бычьи и рифовые акулы здесь — не редкость. Канкун, Ямайка, Багамы — курорты красивые, но расслабляться не стоит. В 2011 году девушка лишилась ноги прямо на глазах у спасателей.

Если вы собрались в Египет или на экзотику в Карибы, лучше не плавать в одиночку. На всякий случай.