«Чем меньше женщину мы любим» знают все: другая фраза Пушкина заставит женщин выкинуть его стихи

Александр Пушкин, чьи строки о любви знает каждый, в личных записях мог высказываться о женщинах весьма противоречиво. Известный как ценитель женской красоты, он в то же время придерживался взглядов, которые сегодня могут показаться резкими.
Поэт считал, что у «хорошеньких женщин» не бывает характера, а их умственное развитие сравнивал с детским. В своих заметках он писал:
«Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей».
Это мнение, зафиксированное в частных дневниках, контрастирует с глубокими и трогательными женскими образами, которые он создал в своей поэзии. Оно напоминает, что личные взгляды художника не всегда совпадают с духом его произведений.