Городовой / Полезное / «Чем меньше женщину мы любим» знают все: другая фраза Пушкина заставит женщин выкинуть его стихи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От дворца к доходному дому: какие здания определяли облик Петербурга на рубеже XIX-XX веков Учеба
Хитрый трюк с тостовым хлебом: вот как сделать жареные пирожки, чтобы они плавали в масле, но не впитывали его внутрь Полезное
Нашел управу на соседа-Плюшкина: позвоните по этому номеру, и с ним разберутся Полезное
ВСМ построят, но электрички переключат куда: Петербург меняет потоки, а мы ждем — кажется, планы растянутся на десятки лет Город
В частном поезде Петербург – Москва спрятан секретный люкс: одноместное купе, которое стоит больше, чем ваша неделя в отеле Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Происшествие Россия История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

«Чем меньше женщину мы любим» знают все: другая фраза Пушкина заставит женщин выкинуть его стихи

Опубликовано: 19 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
Пушкин
«Чем меньше женщину мы любим» знают все: другая фраза Пушкина заставит женщин выкинуть его стихи
Фото: Городовой.ру

Александр Пушкин, чьи строки о любви знает каждый, в личных записях мог высказываться о женщинах весьма противоречиво. Известный как ценитель женской красоты, он в то же время придерживался взглядов, которые сегодня могут показаться резкими.

Поэт считал, что у «хорошеньких женщин» не бывает характера, а их умственное развитие сравнивал с детским. В своих заметках он писал:

«Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей».

Это мнение, зафиксированное в частных дневниках, контрастирует с глубокими и трогательными женскими образами, которые он создал в своей поэзии. Оно напоминает, что личные взгляды художника не всегда совпадают с духом его произведений.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью