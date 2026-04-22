Чем омывается Кронштадт?

Кронштадт нахоится на острове Котлин и омывается водами Финского залива.

Кронштадт омывается водами Финского залива Балтийского моря. Город расположен на острове Котлин, который находится в его восточной части, примерно в 30 км к западу от центра Санкт-Петербурга.

Особенности расположения

Остров Котлин — размытая конечная морена, сложенная валунными суглинками и межморенными песками. Его длина составляет около 11 км, ширина — примерно 2 км. Западная часть острова — Толбухинская коса, а восточная приподнята за счёт насыпного грунта. Вокруг Котлина расположено более 30 островов, из них 23 — искусственные (основания молов и бывших фортов).

С материком остров соединён дамбой комплекса защитных сооружений от наводнений, по которой проходит Кольцевая автомобильная дорога (КАД).

Исторический контекст

Основание Кронштадта в 1704 году было связано с необходимостью защиты Санкт-Петербурга от морских угроз, в частности со стороны Швеции. Пётр I заложил здесь крепость Кроншлот (от нидерландского Kronslot — коронный замок), которая стала ключевым звеном в системе обороны города. Впоследствии вокруг острова были построены ещё 20 фортов для защиты морских подступов к столице.

Влияние Финского залива на город

Близость к морю оказывает значительное влияние на климат и жизнь города:

Погода. В Кронштадте часто бывают туманы и сильные ветры, дующие с Финского залива. Климат умеренно морской, с высокой влажностью.

Наводнения. Остров периодически подвергался затоплению во время наводнений. Одно из самых разрушительных произошло в 1824 году, после чего значительную часть города пришлось отстраивать заново.

Экономика и история. Финский залив стал основой для развития Кронштадта как военно-морской базы, порта и центра судостроения. Отсюда отправлялись в экспедиции известные русские мореплаватели и флотоводцы.

Дополнительные факты

В Кронштадте установлен Кронштадтский футшток — эталон высоты Балтийского уровня, с которого начинается отсчёт высоты над уровнем моря во всей России.

В водах Финского залива вблизи Кронштадта расположены многочисленные форты — уникальные гидротехнические и оборонительные сооружения, которые сегодня привлекают туристов.

Летом в Кронштадте открыт городской пляж на берегу Финского залива.

