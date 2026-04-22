Городовой / Город / Заправка против вестибюля: в Лахте снова не поделили землю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Заправка против вестибюля: в Лахте снова не поделили землю

Опубликовано: 22 апреля 2026 14:29
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Заправка "Роснефти" опять оказалась на пути петербургского метро.

Вокруг будущего метро в Лахте снова разгорелся спор. В этот раз речь идет не только о станции, но и о земле, где уже работает заправка «Роснефти». Компания просит не трогать ее участок ради метро и развязок.

Что не устроило компания

По проекту один из выходов станции «Лахта» хотят связать территорию, где сейчас находится АЗС и приближающуюся к ней землю.

Тот же участок выходит и в зоне будущей транспортной развязки к «Лахта Центру» через железную дорогу.

Из-за этого «РН-Северо-Запад» попросил учесть расположение заправки из-за планирования метро, ​​развязки и других объектов труда на этих землях.

Почему это важно

История очень похожа на спор вокруг станции «Театральная», где тоже обсуждали выход метро рядом с заправкой «Роснефти». То есть проблема не единственная, уже почти типичная для среднестатистических проектов.

Что ответил Смольный

После общественного обсуждения городская комиссия сослалась на градостроительную документацию.

То есть позиция власти такая: проект метро и развязка заложены в планах, а спорный участок уже проникает в эту логику развития региона, сообщает "Фонтанка".

По сути, Смольный не стал менять схему только из-за возражений компании.

Пока это не означает, что метро в Лахте вот-вот начнут строить. Но Лахта все сильнее превращается в место, где будут сходиться деловая застройка, дороги и метро. Именно поэтому на каждом спорном участке возникает такой шум.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью