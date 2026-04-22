Заправка против вестибюля: в Лахте снова не поделили землю

Вокруг будущего метро в Лахте снова разгорелся спор. В этот раз речь идет не только о станции, но и о земле, где уже работает заправка «Роснефти». Компания просит не трогать ее участок ради метро и развязок.
Что не устроило компания
По проекту один из выходов станции «Лахта» хотят связать территорию, где сейчас находится АЗС и приближающуюся к ней землю.
Тот же участок выходит и в зоне будущей транспортной развязки к «Лахта Центру» через железную дорогу.
Из-за этого «РН-Северо-Запад» попросил учесть расположение заправки из-за планирования метро, развязки и других объектов труда на этих землях.
Почему это важно
История очень похожа на спор вокруг станции «Театральная», где тоже обсуждали выход метро рядом с заправкой «Роснефти». То есть проблема не единственная, уже почти типичная для среднестатистических проектов.
Что ответил Смольный
После общественного обсуждения городская комиссия сослалась на градостроительную документацию.
То есть позиция власти такая: проект метро и развязка заложены в планах, а спорный участок уже проникает в эту логику развития региона, сообщает "Фонтанка".
По сути, Смольный не стал менять схему только из-за возражений компании.
Пока это не означает, что метро в Лахте вот-вот начнут строить. Но Лахта все сильнее превращается в место, где будут сходиться деловая застройка, дороги и метро. Именно поэтому на каждом спорном участке возникает такой шум.