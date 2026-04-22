Где в Санкт-Петербурге можно обучиться на искусствоведа?

Опубликовано: 22 апреля 2026 14:14
 Проверено редакцией
искусство
Где в Санкт-Петербурге можно обучиться на искусствоведа?
Global Look Press/Roman Denisov
Обучение по специальности «искусствовед» ппредлагают несколько вузов Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге получить образование по специальности «искусствовед» можно в нескольких вузах, каждый из которых предлагает уникальные программы и возможности для погружения в мир искусства. Обучение доступно как на уровне бакалавриата, так и магистратуры, а программы включают изучение истории искусства, теории, музейного дела и арт-критики.

Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

Один из старейших и наиболее престижных вузов в сфере искусства. Здесь действует факультет теории и истории искусств, где готовят специалистов в области искусствоведения. Академия расположена в историческом здании на Университетской набережной, что само по себе создаёт особую атмосферу для изучения искусства.

Особенности:

  • Глубокая специализация с акцентом на изобразительное искусство и архитектуру.
  • Возможность участия в научных проектах и публикациях.
  • Близость к музеям и художественным институтам Петербурга.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК)

Предлагает программу бакалавриата «История искусства и современные художественные практики». В магистратуре доступны направления «Искусство и мировой художественный процесс» и «Историко-культурные исследования и проектирование в сфере культуры».

Особенности:

  • Акцент на современных художественных практиках и их анализе.
  • Возможность участия в культурных проектах и фестивалях.
  • Сильная практическая база, включая сотрудничество с музеями и галереями.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица (СПбГХПА)

Здесь можно обучаться по программам «Теория и история искусств» и «Традиционное прикладное искусство». Академия известна своей специализацией в области декоративно-прикладного искусства.

Особенности:

  • Глубокое изучение прикладного искусства и ремёсел.
  • Практические занятия в мастерских и лабораториях.
  • Связь с промышленным дизайном и современными технологиями в искусстве.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

В СПбГУ также есть программы, связанные с искусствоведением, например, в рамках филологических или культурологических факультетов. Университет предлагает широкий спектр дисциплин, связанных с искусством в контексте гуманитарных наук.

Особенности:

  • Междисциплинарный подход, сочетающий искусствоведение с другими областями знаний.
  • Доступ к богатым библиотечным и научным ресурсам университета.
  • Возможность участия в международных проектах и обменах.

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (РГПУ)

Предлагает программу «История искусств и дизайна». РГПУ известен своей педагогической направленностью, что может быть полезно для тех, кто планирует в будущем преподавать искусствоведение.

Особенности:

  • Акцент на педагогические аспекты искусствоведения.
  • Возможность сочетания изучения искусства с подготовкой к преподавательской деятельности.
Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
