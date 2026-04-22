Без компании, но с планом: почему в Петербург всё чаще приезжают туристы-одиночки

Санкт-Петербург снова в лидерах. Город не только привлекает туристов, которые приезжают одни, но и уверенно занимает первое место по ранним уровням на лето 2026 года.
По данным Bronevik.com, в Петербурге сталкиваются с 18% всех ранних бронирований по России, тогда как в Москве — 14%. Это хорошо показывает, что интерес к городу остается очень высоким.
Соло-туризм набирает ход
Отдельный тренд — путешествия в одиночку. По словам коммерческого директора «Авито Путешествия» Владиславы Сакиной, в 2026 году около 17% всех бронирований столкнутся с теми, кто едет один, пишет ТАСС.
При этом чаще всего люди всё же контролируют вдвоём, а 36% бронирований с поездками с детьми.
Подобный формат мероприятия уже не выглядит чем-то необычным. Всё больше людей выбирают поездку без компании, чтобы просто сменить обстановку и получить новые впечатления.
Почему люди одни
Одна из причин — удаленная работа. У людей стало больше свободы, и они чаще могут сорваться в путешествие без долгой подготовки.
Есть и другая причина — желание не перекладывать жизнь на потом. Даже если рядом нет спутника, это не мешает поехать в другой город одному.
Почему Петербург особенно популярен
Петербург удобен для таких поездок. Сюда легко приехать на выходные, провести несколько дней в центре города и не тратить много времени на организацию.
Bronevik.com отмечает ещё и то, что средняя продолжительность бронирования в Петербурге составляет 4 дня, а это больше, чем в Москве и Казани, где обычно бронируют примерно на 3 дня.
Это говорит о том, что люди не просто заглядывают в город на один день, а планируют более спокойный отдых. Петербург для этого подходит отлично: музеи, прогулки, набережные, кафе и насыщенная городская среда делают шоу интересным даже в одиночку.