Без компании, но с планом: почему в Петербург всё чаще приезжают туристы-одиночки

Рост популярности соло-туризма связан с тем, что стало больше людей, которые работают на удаленке.

Санкт-Петербург снова в лидерах. Город не только привлекает туристов, которые приезжают одни, но и уверенно занимает первое место по ранним уровням на лето 2026 года.

По данным Bronevik.com, в Петербурге сталкиваются с 18% всех ранних бронирований по России, тогда как в Москве — 14%. Это хорошо показывает, что интерес к городу остается очень высоким.

Соло-туризм набирает ход

Отдельный тренд — путешествия в одиночку. По словам коммерческого директора «Авито Путешествия» Владиславы Сакиной, в 2026 году около 17% всех бронирований столкнутся с теми, кто едет один, пишет ТАСС.

При этом чаще всего люди всё же контролируют вдвоём, а 36% бронирований с поездками с детьми.

Подобный формат мероприятия уже не выглядит чем-то необычным. Всё больше людей выбирают поездку без компании, чтобы просто сменить обстановку и получить новые впечатления.

Почему люди одни

Одна из причин — удаленная работа. У людей стало больше свободы, и они чаще могут сорваться в путешествие без долгой подготовки.

Есть и другая причина — желание не перекладывать жизнь на потом. Даже если рядом нет спутника, это не мешает поехать в другой город одному.

Почему Петербург особенно популярен

Петербург удобен для таких поездок. Сюда легко приехать на выходные, провести несколько дней в центре города и не тратить много времени на организацию.

Bronevik.com отмечает ещё и то, что средняя продолжительность бронирования в Петербурге составляет 4 дня, а это больше, чем в Москве и Казани, где обычно бронируют примерно на 3 дня.