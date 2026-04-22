Какими природными ресурсами богат Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург, несмотря на свой городской статус, обладает разнообразными природными ресурсами и уникальными природными объектами, которые делают его особенным.
Водные ресурсы
Финский залив. Город омывается водами Финского залива, который богат рыбой, включая корюшку, салаку, плотву и даже редкие виды, такие как угорь.
Река Нева. Эта река не только является главной водной артерией города, но и формирует его архитектурный облик. В дельте Невы расположены многочисленные каналы и водоёмы.
Лесные ресурсы
Санкт-Петербург окружён лесами, которые включают в себя:
- Природные заказники. Например, Юнтоловский заказник, который является особо охраняемой природной территорией.
- Парки и заповедные зоны. В черте города находятся многочисленные парки, такие как Ботанический сад Петра Великого, где произрастает более 700 видов растений.
Минеральные ресурсы
Глины и пески. В окрестностях города добывают строительные материалы, такие как глины и пески, которые используются в производстве кирпича и строительных растворов.
Минеральные воды. В некоторых районах города и его окрестностях имеются источники минеральных вод, которые используются в лечебных целях.
Биологические ресурсы
Флора и фауна. В городских парках и лесах можно встретить различные виды растений и животных. В водоёмах обитают утки, лебеди, а также ценные виды рыб.
Грибы и ягоды. В окрестностях Санкт-Петербурга можно собирать грибы и ягоды, особенно в летний и осенний периоды.