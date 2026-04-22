Какими природными ресурсами богат Санкт-Петербург?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какими природными ресурсами богат Санкт-Петербург?

Опубликовано: 22 апреля 2026 15:05
 Проверено редакцией
природа, озеро
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Санкт-Петербург, несмотря на свой городской статус, обладает разнообразными природными ресурсами и уникальными природными объектами, которые делают его особенным.

Водные ресурсы

Финский залив. Город омывается водами Финского залива, который богат рыбой, включая корюшку, салаку, плотву и даже редкие виды, такие как угорь.

Река Нева. Эта река не только является главной водной артерией города, но и формирует его архитектурный облик. В дельте Невы расположены многочисленные каналы и водоёмы.

Лесные ресурсы

Санкт-Петербург окружён лесами, которые включают в себя:

  • Природные заказники. Например, Юнтоловский заказник, который является особо охраняемой природной территорией.
  • Парки и заповедные зоны. В черте города находятся многочисленные парки, такие как Ботанический сад Петра Великого, где произрастает более 700 видов растений.

Минеральные ресурсы

Глины и пески. В окрестностях города добывают строительные материалы, такие как глины и пески, которые используются в производстве кирпича и строительных растворов.

Минеральные воды. В некоторых районах города и его окрестностях имеются источники минеральных вод, которые используются в лечебных целях.

Биологические ресурсы

Флора и фауна. В городских парках и лесах можно встретить различные виды растений и животных. В водоёмах обитают утки, лебеди, а также ценные виды рыб.

Грибы и ягоды. В окрестностях Санкт-Петербурга можно собирать грибы и ягоды, особенно в летний и осенний периоды.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью