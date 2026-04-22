Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Павловска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Павловска составляет 38 километров по автомобильной трассе. По прямой линии — 29 км. Это примерно 40 минут на электричке или 30–50 минут на машине, в зависимости от пробок.

Интересные факты о Павловске

Исторический подарок. Павловск возник как загородная резиденция. В 1782 году Екатерина II подарила сыну Павлу I и его супруге Марии Фёдоровне 600 гектаров земли на берегу реки Славянки в честь рождения их первенца — будущего императора Александра I.

Первая железная дорога. В 1836 году между Санкт-Петербургом и Павловском проложили Царскосельскую железную дорогу — первую в России линию общественного пользования. Конечной станцией был Павловский вокзал, где располагался концертный зал. Здесь выступали Фёдор Шаляпин, Анна Павлова и другие знаменитости.

Дворцово-парковый ансамбль. Ядро комплекса — Павловский дворец, летняя резиденция Павла I. Вместе с парком он образует Государственный музей-заповедник «Павловск», который в 1989 году включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектурное разнообразие. В парке можно увидеть мавзолей «Супругу-благодетелю» (построен в начале XIX века в виде античного храма в память о Павле I), Николаевские ворота (чугунная конструкция весом 80 тонн — подарок Николая I матери), Пиль-башню (образец романтизма, стилизованный под пильную мельницу) и Колоннаду Аполлона.

Музыкальная история. Австрийский композитор Иоганн Штраус почти десять лет подряд приезжал в Павловск на гастроли и дирижировал летними концертами в Павловском вокзале. В 2003 году в честь 300-летия Санкт-Петербурга Австрия подарила городу памятник Штраусу — копию венского монумента.

Восстановление после войны. Во время Великой Отечественной войны Павловск был оккупирован. Дворец разграбили, а при отступлении фашисты подожгли его. Парк сильно пострадал: были повреждены павильоны и деревья. Восстановление началось сразу после освобождения города и заняло около 30 лет. Павловск стал первым из пригородов Санкт-Петербурга, который полностью отреставрировали.

Современные активности. Сегодня в музее-заповеднике можно не только осматривать экспозиции, но и кататься на велосипедах (летом) и лыжах (зимой), а также участвовать в концертах, фестивалях и научных мероприятиях.

