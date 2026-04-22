Можно ли посещать музей-заповедник «Петергоф» с собакой?
Можно ли посещать музей-заповедник «Петергоф» с собакой?

Опубликовано: 22 апреля 2026 16:20
 Проверено редакцией
собаки, парк, прогулка
Global Look Press/ Belkin Alexey
На территорию музея-заповедника «Петергоф» вход с собаками запрещен.

Посещать Государственный музей-заповедник «Петергоф» с собаками запрещено. Это правило распространяется на все объекты музея-заповедника, включая Нижний парк, Александрию, Ораниенбаум, дворцы и музеи. Запрет касается не только выгула животных, но и их присутствия на территории в целом, даже в переносках.

Исключение для собак-поводырей

Единственное исключение — собаки-поводыри. Их можно привести на территорию музея-заповедника, но при условии предоставления документов, подтверждающих этот статус.

Альтернативные варианты для прогулок с собакой

Если вы планируете поездку в Петергоф с питомцем, можно выбрать другие локации для прогулок:

  • Колонистский парк. Расположен по адресу: Самсониевская улица, 7. Здесь можно выгуливать собак.
  • Луговой парк. Находится по адресу: Сашинская дорога. Также подходит для прогулок с питомцем.
  • Английский парк. Адрес: Петергофская улица. Ещё одно место, где разрешено находиться с собакой.
  • Сергиевка. Дворцово-парковый ансамбль по адресу: Ораниенбаумское шоссе, 2.

Интересный факт

В 2022 году в Петергофе на улице Халтурина открыли первую кинологическую площадку. Её создали по инициативе местных жителей в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади в тысячу квадратных метров разместили оборудование для дрессировки собак, территорию разделили на тренировочную и выгульную зоны. Для удобства владельцев установили скамейки и теневые навесы, сделали наружное освещение.

Пономарева Дарина
