Не пень и не гриб: в Ленобласти нашли окаменелость, которая запутала ученых

В Ленобласти нашли не просто древний окаменелый объект, настоящую загадку для ученых. Сначала его приинял пень, потом заговорили о гигантском древнем грибе, а теперь версия такая: похоже, речь идет о крайне редкой находке из девонского периода.
Где это было
Находку сделали в Шалово-Перечицком карьере под Лугоем. Место уже давно известно палеонтологам, потому что там находят следы очень древней жизни.
Возраст находки составил примерно 385 миллионов лет.
Почему ученые спорят
Проблема в том, что по окаменелости не всегда понятно, что именно перед тобой. Предположительно это прототаксит — странное древнее существо, которое часто связывают либо с гигантскими грибами, либо бактериями, пишет в совем телеграм-канале специалист из лаборатории палеоботаники Ботанического института РАН Анна Любарова.
Что в ней необычного
У объяекта хорошо сохранились корни. У грибов корней нет, а здесь они есть, и это сильно меняет картину.
В материалах СПбГУ и в публикациях по теме говорится, что находка может быть одной из самых ранних древесных растений, обнаруженных на территории Русской платформы.
Почему это важно
Такие находки помогают понять, как выглядела суша сотни миллионов лет назад. Тогда на месте нынешней Ленинградской области могло быть мелководное море, а сами растения только начинали осваивать сушу.
Поэтому каждый такой образец — это не просто древний камень, кусочек очень далекой истории Земли.