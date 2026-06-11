Сначала — сварка, потом — испытания ВСМ: Москва и Петербург станут ближе уже в 2027 году

О проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) говорили долго, но теперь дело перешло к стройке и конкретным датам.
Главная новость с полей ПМЭФ: первые испытания новой железной дороги начнутся в 2027 году. Министр транспорта Андрей Никитин подтвердил, что подготовка идет полным ходом, сообщает ТАСС.
Сейчас строители готовят специальный участок пути, где поезд будут «гонять» и проверять на прочность. Это нужно, чтобы довести технологию до идеала перед тем, как пускать пассажиров.
Как выглядит будущий поезд?
Поезд для ВСМ — это не просто обновленный «Сапсан», а полностью российская разработка. Работа кипит:
- Уже готовы корпуса для 11 вагонов.
- Пять из них уже покрасили.
- В четырех вагонах сейчас вставляют окна и монтируют сложную электронику.
Это будет настоящий «ракета» на рельсах. Если обычный «Сапсан» разгоняется до 250 км/ч, то новый состав будет лететь со скоростью до 400 км/ч. Время в пути сократится почти вдвое — до 2 часов 15 минут.
Забудьте про «мертвые зоны» со связью
Все знают эту проблему: стоит отъехать от Москвы, как интернет в поезде пропадает. Сейчас на железных дорогах связь ловит максимум на 30%. В проекте ВСМ это обещают исправить.
РЖД планирует покрыть всю трассу связью стандарта LTE. Чтобы интернет не «отваливался» в лесах и полях, к проекту привлекли компанию «Бюро-1440».
Они запустят низкоорбитальные спутники, которые обеспечат стабильный сигнал на всей скорости. Работать, смотреть кино или листать ленту можно будет без пауз.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на новой трассе ВСМ используют «безбалластный путь».