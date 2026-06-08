Один метр в минуту: как укладывают бетонный «слоеный пирог» для скоростных поездов ВСМ

На магистрали будет использоваться безбалластный путь.

Доехать из Москвы в Петербург за 2 часа 15 минут — это больше не фантастика. Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) перешло в активную фазу.

Это не просто «еще одни рельсы», а сложнейший конструктор, который собирают с помощью роботов.

Бетон вместо щебня: зачем это нужно?

Обычные поезда ездят по шпалам, уложенным на щебень (балласт). Но для скоростей в 360–400 км/ч такая технология не подходит — камни могут вылетать из-под колес, как пули.

Поэтому на новой трассе используют «безбалластный путь», сообщили в пресс-службе холдинга "Нацпроектстрой".

Это слоеный пирог из особо прочного бетона. Сначала заливают фундамент, потом кладут самовыравнивающийся слой и сверху — тяжелые бетонные плиты.

Чтобы поезд не трясло, точность идеальная: перепад высоты не может быть больше 5 мм. Это меньше толщины мобильного телефона.

Роботы на рельсах

Укладывать такой фундамент вручную невозможно. Для этого холдинг «Нацпроектстрой» применил специальный комплекс из трех умных машин.

Они движутся со скоростью один метр в минуту и сами распределяют бетон. За процессом следит геодезист, но главную работу делает автоматика.

Технологию скоро проверят на прочность в реальных условиях. На участке Саблино — Тосно построят тестовый отрезок. По нему пустят тяжелые «Сапсаны», чтобы посмотреть, как бетон справляется с нагрузкой.

Что изменится в Петербурге?

В районе Лиговского проспекта скоро развернется большая стройка. Губернатор Александр Беглов уже подтвердил: все планы утверждены.

Новый вокзал: терминал для скоростных поездов построят рядом с садом Сан-Галли. Это будет огромный хаб площадью почти 5 гектаров.

терминал для скоростных поездов построят рядом с садом Сан-Галли. Это будет огромный хаб площадью почти 5 гектаров. Метро: появится второй вестибюль станции «Лиговский проспект».

появится второй вестибюль станции «Лиговский проспект». Пересадки: чтобы освободить пути для ВСМ, обычные электрички уже начинают переводить на другие направления.

чтобы освободить пути для ВСМ, обычные электрички уже начинают переводить на другие направления. Дороги: вокруг вокзала пробьют новые улицы и сделают большие парковки, чтобы не было пробок.

Строительство такой дороги — это вызов. Нужно возвести сотни мостов и эстакад, чтобы путь был абсолютно прямым.

Если всё пойдет по плану, то через несколько лет поездка в столицу станет привычной прогулкой, на которую уйдет меньше времени, чем на просмотр длинного фильма.

Ранее «Городовой» рассказывал, как самый длинный мост для ВСМ.