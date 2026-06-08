Городовой / Новости Петербурга / Один метр в минуту: как укладывают бетонный «слоеный пирог» для скоростных поездов ВСМ
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Один метр в минуту: как укладывают бетонный «слоеный пирог» для скоростных поездов ВСМ

Опубликовано: 8 июня 2026 12:58
 Проверено редакцией
Один метр в минуту: как укладывают бетонный «слоеный пирог» для скоростных поездов ВСМ
Один метр в минуту: как укладывают бетонный «слоеный пирог» для скоростных поездов ВСМ
Городовой ру
На магистрали будет использоваться безбалластный путь.

Доехать из Москвы в Петербург за 2 часа 15 минут — это больше не фантастика. Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) перешло в активную фазу.

Это не просто «еще одни рельсы», а сложнейший конструктор, который собирают с помощью роботов.

Бетон вместо щебня: зачем это нужно?

Обычные поезда ездят по шпалам, уложенным на щебень (балласт). Но для скоростей в 360–400 км/ч такая технология не подходит — камни могут вылетать из-под колес, как пули.

Поэтому на новой трассе используют «безбалластный путь», сообщили в пресс-службе холдинга "Нацпроектстрой".

Это слоеный пирог из особо прочного бетона. Сначала заливают фундамент, потом кладут самовыравнивающийся слой и сверху — тяжелые бетонные плиты.

Чтобы поезд не трясло, точность идеальная: перепад высоты не может быть больше 5 мм. Это меньше толщины мобильного телефона.

Роботы на рельсах

Укладывать такой фундамент вручную невозможно. Для этого холдинг «Нацпроектстрой» применил специальный комплекс из трех умных машин.

Они движутся со скоростью один метр в минуту и сами распределяют бетон. За процессом следит геодезист, но главную работу делает автоматика.

Технологию скоро проверят на прочность в реальных условиях. На участке Саблино — Тосно построят тестовый отрезок. По нему пустят тяжелые «Сапсаны», чтобы посмотреть, как бетон справляется с нагрузкой.

Что изменится в Петербурге?

В районе Лиговского проспекта скоро развернется большая стройка. Губернатор Александр Беглов уже подтвердил: все планы утверждены.

  • Новый вокзал: терминал для скоростных поездов построят рядом с садом Сан-Галли. Это будет огромный хаб площадью почти 5 гектаров.
  • Метро: появится второй вестибюль станции «Лиговский проспект».
  • Пересадки: чтобы освободить пути для ВСМ, обычные электрички уже начинают переводить на другие направления.
  • Дороги: вокруг вокзала пробьют новые улицы и сделают большие парковки, чтобы не было пробок.

Строительство такой дороги — это вызов. Нужно возвести сотни мостов и эстакад, чтобы путь был абсолютно прямым.

Если всё пойдет по плану, то через несколько лет поездка в столицу станет привычной прогулкой, на которую уйдет меньше времени, чем на просмотр длинного фильма.

Ранее «Городовой» рассказывал, как самый длинный мост для ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью