Советский город-призрак: Ядерная крепость за 200 км от США, о которой мало кто слышал – как жили в нем люди и во что он превратился сейчас

История забытого всеми советского города

В период Холодной войны на задворках СССР была возведена база стратегических ракетных войск. В случае эскалации конфликта, отсюда могли быть запущены ракеты с ядерными боеголовками в направлении Соединённых Штатов. Ранее это место являлось строго засекреченным объектом, где в недрах горы хранилось ядерное вооружение, а его охрану обеспечивали военные.

История Гудыма берет свое начало в 1958 году, когда был построен секретный подземный объект, предназначенный для хранения ядерных боеприпасов. Название город получил в честь руководителя строительства, полковника Гудыма.

Секретный город на краю света

Официальное наименование объекта — Андырь-1. Информация о нем была практически недоступна для граждан страны, а иностранцам въезд был категорически запрещен. Он вошел в число пятнадцати закрытых городов СССР — населенных пунктов, не обозначавшихся на гражданских картах.

Наземная часть Гудыма представляла собой обычное поселение с типовыми жилыми домами, школой и торговым центром.

Расстояние до американского побережья составляло приблизительно двести километров, что превращало Гудым в один из важнейших объектов в стратегии «холодной войны».

То, что скрыто от глаз

Основная часть Гудыма располагалась не на поверхности. На месте города ранее находился многоуровневый подземный комплекс. Он был предназначен для хранения ракет и топлива – вооружения, которое в случае конфликта должно было быть применено для нанесения ударов по Аляске и ряду штатов США, включая Вашингтон, Калифорнию и Южную Дакоту.

На базе размещались три ракетных комплекса РСД-10 «Пионер». Каждая установка представляла собой компонент системы, разработанной для немедленного применения в критических ситуациях.

Как жили люди

Сложно представить повседневную жизнь в условиях, когда под ногами находится оружие, способное кардинально изменить весь мир. Возможно ли было людям в такой реальности воспринимать Гудым как «дом»?

Несмотря на то, что город функционировал как военная база, его население не испытывало дефицита. Здесь были доступны ресурсы, которые отсутствовали в большинстве населенных пунктах СССР.

С 1961 года численность населения города составляла приблизительно пять тысяч человек, включая военнослужащих и их семьи. Дети посещали школы и сады, а взрослые были задействованы в различных службах. Это было закрытое сообщество, жившее в условиях строгого режима секретности.

Бесславный конец

В 1986 году ядерное вооружение было вывезено из Гудыма. Причинами такого решения стали международные соглашения. Город продолжал функционировать в качестве обычной военной базы в течение некоторого времени, однако его стратегическое значение постепенно снижалось.

К 2002 году объект Гудым был полностью заброшен. Утратив свое значение, он перестал быть востребованным. Большая часть строений осталась без надзора, и суровые климатические условия быстро превратили их в руины, пишет автор блога "Полтора инженера".

Ранее мы рассказали, какой советский город был построен посреди моря задолго до Дубая.