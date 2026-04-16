Задолго до Дубая: Какой советский город построили посреди моря и что с ним сейчас

В Каспийском море, на весьма приличном удалении от береговой линии, расположен уникальный населенный пункт. Нефтяные Камни представляют собой комплекс платформ, соединенных эстакадами, где организована полноценная жизнь. Исторически это было первое морское нефтедобывающее поселение, расположенное в открытом море.
Инфраструктура поселка включает столовую, медицинский пункт, аптеку, парикмахерскую и магазины, обеспечивающие основные потребности. В прошлом здесь функционировали Дом культуры, библиотека и кинотеатр, что для середины XX века было характерно для города.
Идея добычи нефти на шельфе Апшерона возникла еще до начала войны. Однако в 1949 году советская промышленность предприняла беспрецедентный и весьма амбициозный шаг, начав строительство морской платформы. В качестве фундамента был использован затопленный списанный корабль «Чванов», а затем еще шесть судов, что привело к формированию искусственного острова.
В 1950-е годы Нефтяные Камни превратились в обширную сеть платформ, включающую жилые помещения, котельные, склады, почтовое отделение, магазины. Также был возведен учебный корпус Бакинского нефтяного техникума. Советская пресса того времени характеризовала это место как «город среди морей».
Советские инженеры были убеждены в перспективности данного проекта.
Нефтяные Камни условно именуют «Советским Дубаем» с целью привлечения внимания. Тем не менее, оба этих поселения являются ярким примером способности человека создавать условия для жизни в условиях, изначально кажущихся непригодными, будь то водная или степная среда.
Дубай начинал свое развитие схожим образом, представляя собой прибрежное рыболовецко-торговое поселение в пустыне на берегу Персидского залива. Стремительный рост начался после обнаружения нефтяных месторождений в 1960-х годах. Впоследствии город сделал ставку не только на нефть, но и на развитие торговли, недвижимости, туризма, финансовых услуг и авиации. Были созданы искусственные острова. Таким образом, Дубай изначально представлял собой город на суше, который впоследствии расширился в морскую акваторию с целью развития престижной недвижимости и туризма, пишет блогер Антон Зоркин.
