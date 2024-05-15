Чем советские женщины заменяли популярные бьюти-средства: сейчас это кажется смешным

Во времена СССР выбор косметики был весьма ограничен, поэтому женщинам приходилось использовать народные средства. И если некоторые из них были весьма эффективны, например, аптечные масла, то другие сейчас вызывают улыбку. Вот несколько таких бьюти-продуктов.

Сухой шампунь

Шампуни в формате спрея появились на рынке совсем недавно. Они здорово выручают в ситуациях, когда нужно освежить прическу. А вот раньше красавицам, которые не успевали помыть голову перед выходом, приходилось использовать в этих целях детскую присыпку. Ее также наносили на корни и втирали в волосы, чтобы абсорбировать излишки себума.

Маска для волос

С кондиционерами и прочими уходовыми средствами тоже все было туго. Поэтому для облегчения расчесывания на волосы в процессе мытья наносили майонез. После использования такую маску нужно было тщательно смывать, иначе оставался запах, а локоны становились слишком жирными.

К слову, в качестве обычного шампуня находчивые дамы часто использовали яичный желток или размоченные в воде корки хлеба.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Увлажняющие средства для лица, рук и тела

В советские годы женщинам оставалось только мечтать о лосьонах для разных участков тела, что уж говорить о банальном креме для кожи вокруг глаз. Поэтому практически у каждой дамы в косметичке был универсальный «‎боец» — самый обыкновенный детский крем.

Его использовали не только для увлажнения кожи лица, но и в качестве бальзама для губ. Кроме того, на его основе женщины делали себе тональное средство, смешивая его с пудрой и нанося на лицо, как BB-крем.

А еще с помощью детского крема дамы ухаживали за руками. Его наносили толстым слоем, уделяя особое внимание кутикуле.

Бальзам для губ

Если нужно было привести губы в порядок как можно быстрее, то на помощь приходил аптечный вазелин. Его наносили толстым слоем и оставляли на ночь. Средство действительно неплохо работало, а многие современные бальзамы до сих пор продолжают изготавливать на основе вазелина.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Маска и скраб для лица

В качестве универсального средства выступала обыкновенная овсянка. Ее заливали горячей водой и давали слегка настояться. Затем хлопья наносили на лицо и оставляли на 15-20 минут, чтобы кожа как следует напиталась. После этого подсохшие хлопья использовали в качестве скраба, проходясь по лицу массажными движениями.

Пенка для укладки

Если нужно было зафиксировать прическу, то использовали весьма неожиданное средство — пиво. Но этот способ подходил далеко не для всех укладок, а только если волосы накручивали на бигуди. Сперва пряди смачивали в напитке, а уже после приступали к завивке. При этом часто модницам приходилось спать с бигуди на голове, чтобы эффект был лучше, что, конечно, являлось весьма сомнительным удовольствием, пишет портал «‎Новый очаг».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru