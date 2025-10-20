Четвертое ЕГЭ: Минобрнауки подготовило неприятный сюрприз будущим инженерам

В России снова спасают инженерию — на этот раз четвёртым ЕГЭ. По «желанию» абитуриента, конечно. Но все уже поняли: не сдашь — не поступишь.

Министерство предлагает тем, кто идёт в технические вузы, добавить к русскому, математике и профильным предметам ещё один экзамен. Например, информатику. И бонусом — 25 баллов сверху. Как премия за стойкость.

Ирония в том, что инженеров двадцать лет сначала выбивали из страны и из профессии. Заводы развалились, КБ превратились в аренду под кальянные. Теперь правительство спохватилось: инженеры нужны. Но вместо восстановления производства — новый барьер на входе.

«Четвёртое ЕГЭ» ударит по абитуриентам. Школьники уже ломают головы не над физикой, а над вопросом: «Сколько ещё можно над нами издеваться?», отмечает МК.

Инженерия в России и так держится на энтузиастах и случайных романтиках. Теперь к этому добавят ещё одну стену экзаменов. Чтобы точно дошли не те, у кого горят глаза, а только самые упорные.