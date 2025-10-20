Русский дубль английской мечты в Петербурге: история единственного палладианского моста вне Британии

Век Просвещения подарил Европе моду на античность и симметрию. Архитектор Василий Неелов, вернувшийся из Англии по поручению Екатерины II, привёз с собой идею из усадеб британских лордов — крытый мост-галерею, вдохновлённую проектами итальянца Андреа Палладио.

Так в Царском Селе появился русский "брат" английских мостов в Уилтон-хаусе, Стоу и Прайор-парке.

Это единственное сооружение палладианского типа, возведённое за пределами Британских островов, — тихий диалог архитектурных культур через века и расстояния.

Сибирский мрамор и итальянская точность

Русская версия отличалась не только местом, но и материалом. Все детали — колонны, балясины, ступени — высечены из уральского мрамора, который тогда называли "сибирским".

Имя итальянского мастера Винченцо Тортори, руководившего камнерезами, добавило в историю ещё одно звено международной связи: Англия, Италия, Россия — три страны, сошедшиеся в одном мосте.

Архитектура прозрачности

Пять гранитных арок поддерживают лёгкую колоннаду с крышей и двумя павильонами. Сквозь пролёты виден Большой пруд, отражающий светлые мраморные тона — кажется, что мост не соединяет берега, а парит между ними.

Простота форм, строгие пропорции и отсутствие лишних деталей делают его воплощением екатерининского классицизма.

Возвращение к жизни

За два с половиной века мост не раз страдал от времени и войн, но каждый раз возрождался. После реставраций он вновь отражается в воде, сохраняя в себе отзвук Европы XVIII века