Четыре культуры, которые не поздно посадить в июне: порадуют щедрым урожаем

Для тех, кто еще не успел открыть дачный сезон.

Принято считать, что в июне я уже поздновато высаживать что-либо в огороде, ведь посадками обычно начинают заниматься в мае. Но если вы успели выбраться на дачу только в начале лета, не отчаивайтесь. Вот культуры, которые еще можно посадить и получить хороший урожай.

Кабачки

Если сажаете их летом, выбирайте ранние и среднеспелые сорта. Тогда они успеют созреть и порадовать вас крупными плодами.

Вскопайте грядку и сделайте на ней ряды на расстоянии около 80 сантиметров друг от друга. В каждому ряду сделайте лунки на глубину около пяти сантиметров. Важно, чтобы интервал между лунками составлял минимум 60 сантиметров.

В каждую лунку положите по два-три семечка. Когда появятся первые всходы, удалите самые слабые. Поливайте кабачки два-три раза в неделю при солнечной и теплой погоде. А если на улице похолодает, сократите полив.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Морковь

Если выбирать среднеспелые и позднеспелые сорта, то урожай вы получите осенью. Такая морковь хорошо подходит для зимнего хранения.

Сделайте ряды на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, а в них сформируйте неглубокие лунки с интервалом около пяти сантиметров. Всыпьте по несколько семян в каждую из лунок и поддерживайте почву влажной, пока не покажутся всходы.

Затем сократите полив до одного-двух в раз в неделю. Периодически всходы нужно будет прореживать. В идеале, чтобы дистанция между ними в итоге составляла около пяти-семи сантиметров.

В зависимости от сорта, урожай будет готов к уборке минимум через 80 дней.

Редька

Ее можно сеять со второй половины июня аж до середины июля. Урожай будет готов к осени и отлично выдержит хранение в холодное время года.

Сеять семена нужно на глубину около двух сантиметров с интервалом не менее 20 сантиметров друг от друга. Между рядами тоже должен быть промежуток хотя бы в 15 сантиметров.

Когда все семена будут в лунках, присыпьте их почвой, уплотните и полейте. Уже через неделю появятся всходы. Ухаживать за ними просто — достаточно полива раз в неделю при хорошей погоде. Если будут дожди, график полива можно скорректировать.

Если сорт будет раннеспелым, то урожай можно получить уже через 40 дней.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Репа

Ранние сорта готовы к уборке уже через полтора месяца после посева. Чтобы посадить семена, сыпьте в лунки сразу по два-три зернышка. Оптимальный интервал между лунками — 15 сантиметров, а между рядами — 25 сантиметров.

Всходы могут появиться уже на третий день. Вам нужно будет оставить по одной самому сильному в каждой лунке. Поливайте растения пару раз в неделю, а когда всходы окрепнут, можно даже чаще. Но важно не затопить почву, тогда урожай вас не разочарует, пишет портал «‎Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru