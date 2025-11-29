Городовой / Общество / Четыре столпа счастливой и обеспеченной жизни: как укрепить финансовую подушку на пенсии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Четыре столпа счастливой и обеспеченной жизни: как укрепить финансовую подушку на пенсии

Опубликовано: 29 ноября 2025 10:00
Четыре столпа счастливой и обеспеченной жизни: как укрепить финансовую подушку на пенсии
Четыре столпа счастливой и обеспеченной жизни: как укрепить финансовую подушку на пенсии
globallookpress/Shatokhina Natalya

Риски для пенсионной системы человека.

Успешный выход на пенсию требует гораздо большего, чем просто общий стаж работы и накопленные баллы. Поскольку средняя продолжительность жизни неуклонно растет, впереди ждет долгий «пятый возраст».

Как провести его в достатке, радости и благополучии — этот вопрос требует осмысления и подготовки.

Четыре «опоры» при выходе на пенсию

Для построения надежной системы пенсионного обеспечения необходимы четыре ключевые «опоры»:

  • Деньги: Помимо государственной пенсии, крайне желательно иметь существенный «финансовый жирок» в виде накоплений, доходных активов и инвестиций.
  • Ощущение смысла бытия: Важно чувствовать свою полезность и иметь «Большую Цель», придающую силы жить.
  • Социальное взаимодействие: Общение — это одно из самых главных условий долголетия.
  • Здоровье: Залог ясного разума и активного долголетия.

Забота о каждой из четырёх «опор»

Эти «опоры» должны поддерживаться в «работоспособном состоянии». Ведь если «зашатается» хотя бы одна из них, возникнет серьезный риск для всей выстроенной человеком системы.

При всей важности духовных аспектов, без финансовой стабильности «и не туды, и не сюды». Именно поэтому необходимо озаботиться поиском альтернативных источников дохода, чтобы уменьшить зависимость от государственной пенсии.

«Бесконечные выходные» или активное долголетие?

Жизнь на пенсии часто воспринимается как «бесконечные выходные» или, в менее радужном варианте, как беспрестанное «копание на грядках» или «шастанье по поликлиникам и санаториям».

Чтобы избежать ловушки «нечего делать» и иметь «запасной аэродром» на случай непредвиденных обстоятельств, неплохо бы иметь собственный небольшой бизнес или подработку.

К пенсии надо хорошенько подготовиться

Важно не пускать столь значимое событие, как выход на пенсию, на самотек. Планомерная подготовка, укрепление всех четырех «опор» — залог того, что «пятый возраст» станет временем активной, наполненной смыслом и благополучием жизни.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью