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Число стобалльников падает: какой предмет стал провальным на ЕГЭ-2025

Опубликовано: 19 июля 2025 14:31
экзамен
Число стобалльников падает: какой предмет стал провальным на ЕГЭ-2025
Фото: Городовой.ру

Даже попытки списывать не помогли детям.

Несмотря на общее повышение интереса к техническим и естественно-научным дисциплинам, самый заметный спад в результатах ЕГЭ-2025 зафиксирован по обществознанию.

Именно этот предмет, остающийся самым популярным по выбору, с каждым годом демонстрирует всё более тревожную статистику: за три года средний балл снизился с 59,9 до 53,6.

Эксперты связывают это не только с объективной сложностью предмета, но и с тем, что учащиеся всё чаще недооценивают его. В отличие от профильной математики или физики, для успешной сдачи обществознания недостаточно «подтянуть логику» за лето.

Это экзамен на широкий кругозор и навык анализа — и его результаты это подтверждают. В 2025 году обществознание выбрали 254,7 тыс. человек — меньше, чем два года назад, а успеваемость продолжила снижаться.

Русский язык тоже оказался под ударом: средний балл опустился на три пункта до 60,7. Причины — новые правила оценивания и ужесточённые требования к аргументации.

Использование примеров из комиксов, игр и аниме теперь под запретом, а грамотность проверяется жёстче. В результате стобалльников стало заметно меньше — почти на 40% по сравнению с 2024 годом.

Среди гуманитарных предметов литература оказалась в наибольшей изоляции: число сдающих упало на 5 тысяч человек, во многом из-за пересмотра требований к поступлению. Экзамен требует обширного чтения, и с этим всё труднее — учителя отмечают, что школьники массово перестают читать художественную литературу.

На фоне этого естественные науки, наоборот, продемонстрировали стабильность или рост. Так, по химии и профильной математике вырос не только средний балл, но и количество сдавших на отлично.

Даже несмотря на жалобы на сложность, выпускники уверенно справляются — особенно те, кто ориентирован на инженерные или IT-специальности.

Самый резкий спад среднего балла среди точных наук зафиксирован по физике — с 64,5 до 61,8. Однако результат всё ещё выше, чем два года назад, передает РБК.

Таким образом, обществознание — дисциплина, по которой сдали хуже всего, как по среднему баллу, так и по устойчивости результатов. Экзамен по-прежнему популярен, но требует пересмотра подходов к подготовке.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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