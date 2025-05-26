Культурный код на рельсах: чем отличаются петербургские трамваи от других

Как петербургские трамваи становятся культурными посланниками и какие новые имена могут появиться в будущем?

Трамваи — это в некотором роде культурные носители Петербурга. У них даже есть свои имена. В Санкт-Петербурге трамваи «Чижик», «Довлатов» и «Достоевский» — это современные проекты, которые отражают как технологические инновации, так и дань уважения истории города и его культуре.

«Чижик»: первая частная трамвайная сеть России

«Чижик» — это название части трамвайной сети Санкт-Петербурга, которая эксплуатируется частной компанией ООО «Транспортная концессионная компания». Это первая и пока единственная частная трамвайная система в России. Сеть «Чижик» начала работу в 2018 году и включает несколько маршрутов в районе Ржевка-Пороховые.

Название «Чижик» было выбрано в честь известного питерского фольклора и местной достопримечательности — памятника чижику-пыжику.

Трамваи «Чижик» — это современные двусторонние вагоны Stadler 85600M, которые курсируют по обособленным путям и отличаются удобством и экологичностью.

«Довлатов»: ретро-трамвай с современными технологиями

«Довлатов» — это ретро-трамвай модели 71-421Р, разработанный компанией «Уралтрансмаш» специально для Санкт-Петербурга. Назван в честь известного писателя Сергея Довлатова, который жил и работал в Ленинграде.

Трамвай выполнен в стиле легендарного вагона ЛМ-57 «Стиляга» 1950–60-х годов, но оснащен современными технологиями: низкий пол, система активной помощи водителю, интерактивное окно-экран.

«Довлатов» предназначен для центральных маршрутов города, чтобы подчеркнуть исторический облик Петербурга.

«Достоевский»: дань уважения великому писателю

«Достоевский» — еще один ретро-трамвай, модель 71-431Р, также разработанный для Санкт-Петербурга. Назван в честь великого русского писателя Федора Достоевского, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с городом.

Как пишет spb.kp.ru, трамвай «Достоевский» курсирует по центральным улицам и, как и «Довлатов», сочетает винтажный внешний вид с современным оборудованием.

Другие имена трамваев: культурное наследие на рельсах

На данный момент официальных «именных» трамваев в Санкт-Петербурге немного. В ретро-серии, кроме «Довлатова» и «Достоевского», других именных моделей пока не представлено, но город планирует получить до 76 единиц ретро-трамваев, и возможно, в будущем появятся новые имена, связанные с петербургской культурой и историей.

Литературные вагоны: безопасность и помощь водителю

За основу облика «литературных» вагонов взяты модели 1950–60-х годов. При этом «Довлатов» и «Достоевский» — полностью современные трамваи, оснащенные системами последнего поколения, в том числе — активной безопасности и помощи водителю.

Сочетание ретро-дизайна с современными технологиями делает эти трамваи уникальными. Петербургские трамваи — это не просто транспорт, а часть культурного наследия города.