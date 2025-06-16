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Что грязнее: мужская борода или ободок унитаза — ученые провели сравнение

Опубликовано: 16 июня 2025 11:03
унитаз и борода
Что грязнее: мужская борода или ободок унитаза — ученые провели сравнение
Фото: Городовой.ру

Плохие новости для тех, кто носит клетчатые рубашки.

В мужской бороде может быть больше микробов, чем на крышке унитаза или в шерсти домашних животных. Такой вывод сделала британский микробиолог Примроуз Фристоун из Университета Лестера.

В своей статье для The Conversation она утверждает: при отсутствии должного ухода борода превращается в идеальную тёплую и влажную среду для бактерий.

Микроскопически всё просто: в щетине накапливаются остатки пищи, кожное сало, влага. Это удобная "лаборатория" для роста бактерий, а в ряде случаев — даже опасных для здоровья микроорганизмов.

Впрочем, российские специалисты призывают не драматизировать. Как говорит главврач клиники HealthFace Сирануш Аванесова, всё зависит от банальной гигиены. Мыть бороду, расчесывать, следить за её состоянием — ровно те же меры, что требуются и для чистоты собачьей шерсти или ободка унитаза.

Дерматолог и трихолог Георгий Абрамов тоже называет сравнение "анекдотичным", если речь идёт о человеке, соблюдающем нормы ухода.

Проблемы, по его словам, начинаются, когда борода используется как блюдце для супа: "длинные усы, залезающие в рот", и отсутствие мытья превращают растительность на лице в микробный курорт.

Более того, врачи напоминают: если на бороде появляются залысины или пятна — это может быть симптом гнездной алопеции, и медлить с визитом к врачу не стоит.

Сравнение бороды с унитазом, разумеется, звучит броско. Но факты остаются: за лицевой растительностью нужен регулярный и системный уход. Иначе даже самая мужественная щетина может стать тем, чего стоит опасаться — в буквальном смысле.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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