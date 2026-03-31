Что нужно для получения цифровой подписи?

Цифровая подпись — это сложная система, сочетающая криптографию, технические средства и организационные меры.

Цифровая подпись — это не просто «электронная картинка» подписи, а высокотехнологичный механизм, который превращает нажатие кнопки в юридически значимое действие. Она позволяет подтвердить авторство документа, гарантировать его неизменность и придать электронному файлу юридическую силу, равную бумажной версии с рукописной подписью. Для её работы требуется комплекс технических и организационных компонентов.

Основные компоненты цифровой подписи

Закрытый ключ. Это уникальный набор данных, доступный только владельцу. С его помощью документ шифруется, формируя цифровой отпечаток (собственно электронную подпись). Если документ изменят после подписания, отпечаток станет другим, что позволит обнаружить фальсификацию.

Открытый ключ (сертификат). Содержит данные о владельце подписи, удостоверяющем центре, сроке действия сертификата и другие сведения. Открытый ключ используется для проверки подлинности подписи: получатель документа может с его помощью убедиться, что подпись создана владельцем закрытого ключа, а документ не менялся после подписания.

Криптографические алгоритмы. Лежат в основе работы электронной подписи. Чаще всего используется асимметричное шифрование: документ зашифровывается закрытым ключом, а расшифровывается открытым. В России применяются стандарты, например ГОСТ 34.10-2018.

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Программное или аппаратное обеспечение, которое генерирует ключи, шифрует данные и проверяет подписи. В России СКЗИ должны быть сертифицированы ФСБ. Примеры: «КриптоПро CSP», ViPNet CSP, Signal-COM CSP.

Ключевой носитель. Устройство для хранения закрытого ключа. Это может быть:

USB-токен (например, «Рутокен», JaCarta) — защищённый флеш-накопитель;

смарт-карта с чипом;

мобильное устройство (смартфон или планшет) с установленным приложением со встроенным СКЗИ (например, «Госключ»);

электронный паспорт.

Удостоверяющий центр (УЦ)

УЦ — организация, которая выдаёт сертификаты электронной подписи и заверяет их собственной подписью. Это придаёт дополнительную защиту, так как подменить сертификат становится практически невозможно. В России деятельность УЦ регулируется Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи». Аккредитованные УЦ могут выдавать квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая имеет полную юридическую силу.

