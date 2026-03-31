Город, где находится старейший стадион России: для ярых фанатов истории футбола

Где посмотреть самый старый стадион России

"Лужники", "Газпром Арена", "Фишт", "Ак Барс Арена" - все это названия крупнейших стадионов нашей страны. Для любителей спорта эти наименования на слуху. Но настоящие ценители футбола интересуются не только современными сооружениями, но и старинными. Расскажем об одном из старейших стадионов России.

Речь идет о стадионе "Балтика", который находится в Калининграде. Ранее, а 1800 году, в период правления королевы Луизы в этом месте находился красивый парк "Флора", но почти через 100 лет местный богач и меценат, банкир Вальтер Симон, построил здесь спортивные площадки и передал городу. Так на этом месте и появился стадион.

Судьба этого места не простая. В 90-х здесь торговали подержанными автомобилями, а в 2014 году обсуждался вопрос освоения хорошего места в центре города. Правда, планам не суждено было сбыться, поскольку в 2015 году стадион признали объектом культурного наследия.

Кстати, стадион действующий. Здесь проводятся футбольные матчи, спортивные турниры, концерты, фестивали и прочие мероприятия.

Вы можете сказать, что стадион "Балтика" по сути был построен не на территории России, и будете правы. Ну что ж, тогда расскажем пару слов о еще одном старинном стадионе, который считается исконно русским.

Этот старейший стадион расположен в глубинке Ярославской области и называется он "Труд". Объект появился еще при Российской Империи в 1912 году по английскому проекту и сохранил свои первоначальные черты. И здесь до сих пор можно играть в футбол. Правда, профессиональные матчи в таком месте не проводятся - разметки нет, газон не кошен, в штрафной образовались ямы. Стадион находится по сути в лесу. Здесь царит необычная загадочная атмосфера, ради которой объект нередко посещают туристы.

