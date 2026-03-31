Какой современный парк есть в Кронштадте?

В Кронштадте есть несколько парков, в том числе музейно-исторический парк «Остров фортов» — крупный проект, посвящённый истории Военно-Морского Флота России. Это современный кластер, который сочетает образовательные пространства, зоны отдыха и реставрированные форты.

Что такое «Остров фортов»

«Остров фортов» — это туристско-рекреационный кластер, реализуемый по поручению Президента РФ. Его цель — создать в Кронштадте новое городское пространство площадью около 150 га (с акваторией), включающее комфортные общественные пространства, социальную, образовательную, туристическую, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также отреставрированные и приспособленные под современное использование кронштадтские форты.

Парк призван стать точкой притяжения для жителей и гостей города, обеспечить новые возможности для отдыха, учёбы и самореализации, а также способствовать развитию туризма и местного бизнеса.

Основные достопримечательности

Аллея героев российского флота — центральная локация парка. Это 150-метровая аллея с 11 тематическими нишами, посвящёнными выдающимся флотоводцам и важным событиям в истории ВМФ. Каждая ниша включает тексты, схемы сражений, чертежи и карты. Информацию можно дополнить с помощью QR-кодов.

Маяк памяти — арт-объект с именами почти 200 моряков (от адмиралов до матросов), прославивших российский флот. Вечером маяк подсвечивается. Вокруг него разбит Сад памяти, где высажены яблони, ивы и сосны в память о военных медиках времён Великой Отечественной войны.

Панорамные качели — круглый объект, где могут одновременно качаться 24 человека. С качелей открывается вид на парк и Финский залив.

Детская игровая зона оформлена в морском стиле. На площади 1000 м² есть игровой комплекс в виде корабля с капитанским мостиком и штурвалом, качели, горки и сетки для лазания. Для малышей предусмотрена отдельная зона.

Верёвочный парк — двухъярусный комплекс с 52 препятствиями разной сложности: башни, подвесные мостики, тоннели, скалодром. Есть трассы для детей и взрослых.

Яблоневый сад с прудом — зона для тихого отдыха с деревянными мостками и скамейками в форме лодок.

Музей военно-морской славы — инновационный музейный комплекс, открывшийся в 2023 году. Расположен в отреставрированных артиллерийских арсеналах начала XX века. Центральный экспонат — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» (длина — 107 м). В музее есть интерактивные экспонаты, например, пульт управления атомным ледоколом или мультимедийный стол с информацией о медицинской помощи на флоте. На крыше музея — обзорная площадка с видом на Неву, форты «Пётр I» и «Император Александр I».

Интересные факты

Проект стартовал в 2019 году. Первая очередь парка открылась в августе 2020-го, вторая — в июле 2021-го, третья — в июле 2022-го.

В рамках проекта планируется реставрация фортов «Кроншлот», «Пётр I» и «Император Александр I» (Чумной форт). В последнем после реставрации разместят музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан и гостиницу. К форту «Александр I» хотят построить канатную дорогу.