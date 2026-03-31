Городовой / Город / Петербуржцы осваивают ИИ для резюме: соискатели ищут работу, HR экономят время
Петербуржцы осваивают ИИ для резюме: соискатели ищут работу, HR экономят время

Опубликовано: 31 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
ИИ позволяет быстрее отбирать кандидатов, отвечать на сообщения и популярные вопросы.

Петербуржцы всё чаще прибегают к искусственному интеллекту для составления и доработки своих резюме. Об этом в беседе с 78.ru сообщила Екатерина Скляренко, глава отдела маркетинга и PR HeadHunter по Северо-Западу.

Она отметила, что виден рост интереса соискателей к ИИ при создании резюме. Специалисты рекомендуют всегда проверять результат, применять критический подход и дорабатывать его под личный опыт, добавляя настоящие факты и достижения с прошлой работы.

ИИ, напротив, упрощает жизнь HR-специалистам, снижая поток уведомлений и ускоряя отбор кандидатов, ответы на вопросы и закрытие вакансий.

Скляренко добавила, технологии ИИ всё активнее входят в обучение сотрудников, персонализацию программ развития и построение карьерных путей. HR и рекрутеры успешно интегрируют их в процессы.

По её словам, офисным работникам в среднем требуется 2–3 месяца на поиск места. Для руководителей среднего и высшего звена этот срок — 3–6 месяцев.

"Если есть возможность совмещать работу и поиск работы, рекомендуется периодически просматривать вакансии", — посоветовала она.

Автор:
Юлия Аликова
