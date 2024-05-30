Что нужно проверить перед покупкой горящих путевок: пять важных нюансов

Горящие путевки — отличная возможность слетать отдохнуть и при этом здорово сэкономить. Но перед покупкой тура следует изучить некоторые нюансы. Так вы сделаете отпуск максимально комфортным и обезопасите себя от мошенников.

Горящий тур — что это такое

Горящими называют невостребованные путевки, которые нужно поскорее продать. Дело в том, что туроператоры заранее выкупают места в самолетах и отелях, а если к дате вылета остаются свободные билеты, то их распродают по привлекательной цене, чтобы не нести убытки.

В среднем цена снижается примерно за десять дней до вылета. Так что если вы готовы сорваться в спонтанное путешествие, то это отличный вариант отдохнуть и сэкономить. Правда, стоит учесть некоторые нюансы, чтобы отпуск не превратился в кошмар.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

На что стоит обратить внимание

Прежде всего важно учесть сезон. Иногда низкий спрос на тур связан с плохой погодой на курорте или даже со стихийными бедствиями. Перед тем как оплачивать путевку, взгляните на прогноз, а заодно убедитесь, нет ли в выбранной стране сейчас ураганов и землетрясений. Также не лишним будет узнать о политической обстановке.

Затем обратите внимание на город, из которого планируется вылет. Большинство из них происходят в Москве. Поэтому заранее оцените, успеете ли вы добраться и позволяют ли вам финансы.

Учитывайте и количество дней. Иногда туры бывают очень короткими, например, на три-четыре дня. Один из них уйдет на дорогу, а еще два — на акклиматизацию. Так что полноценным отдыхом такое не назовешь — только зря потратите деньги.

Еще обязательно почитайте отзывы о турагентстве. Часто горящими путевками занимаются не самые надежные операторы. Например, убедитесь, что в вашем договоре нет пункта о замене отеля на другой, но с той же звездностью. Часто в таких случаях могут пообещать один номер, а заселить в совершенно другой, гораздо хуже.

А еще опытные путешественники не советуют использовать систему «‎фортуна» — это когда турист оплачивает путевку, но о месте отдыха узнает только по прилете. У такой системы немало подводных камней, так что отпуск может стать настоящим разочарованием. Лучше выбирать путевки, в которых все подробно рассказано и о курорте, и о самом отеле.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Куда лучше лететь в горящий тур

Лучшее решение — безвизовые страны, например, Турция, Сербия или Черногория. В остальных случаях лучше не рисковать. Если у туриста не имеется долгосрочная виза, то есть риск не успеть сделать документы и «‎пролететь» с отпуском, говорится на портале Chip Travel.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru