Что означает слово Санкт в названии Санкт-Петербурга?
Что означает слово Санкт в названии Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 24 января 2026 18:02
Санкт-Петербург, Петр, памятник, зима
Что означает слово Санкт в названии Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Слово «Санкт» в названии Санкт‑Петербурга значит «святой» (от латинского sanctus). Получается, «Санкт‑Петербург» — буквально «город святого Петра».

Почему так назвали?

Пётр I дал городу имя своего небесного покровителя — апостола Петра, хранителя ключей от райских врат. Для царя это был не просто топоним: он хотел, чтобы город обрёл духовное покровительство и стал мощным форпостом России на Балтике — «окном в Европу».

Любопытные детали:

  • Первое название звучало как «Санкт‑Питер‑Бурх» — это голландская версия (Sankt Pieter Burch). Пётр некоторое время жил и учился в Нидерландах, и это отразилось в имени города.
  • В 1720 году название сменилось на более привычное нам «Санкт‑Петербург».
  • За историю город переименовывали: с 1914 года — Петроград, с 1924‑го — Ленинград. В 1991 году ему вернули изначальное имя.
  • «Санкт» — не уникальность Петербурга. По тому же принципу названы, например, Сан‑Марино, Сантьяго, Сан‑Франциско.

Так что «Санкт» в имени города — не просто приставка, а отсылка к святости, защите и европейским корням Петербурга.

Автор:
Пономарева Дарина
