Городовой / Полезное / Для зрителей? Зачем в японских общественных туалетах висит подвесной стульчик
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эти приправы улучшили вкус гречки на 100%: даже сын сказал, что это «вышка» Полезное
Ваши котлеты больше не развалятся, как СССР и Югославия: добавим 1 ингредиент, получатся тугие и сочные Полезное
Учителя в японских школах вынуждены были смотреть ученицам под юбку: причина была веской Полезное
Сколько чашек бодрящего кофе не превращают утро в тревожное приключение? Врачи раскрыли предел Город
Нежнее томленой говядины, слаще мороженого: эта свинина тает во рту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Для зрителей? Зачем в японских общественных туалетах висит подвесной стульчик

Опубликовано: 24 января 2026 19:30
 Проверено редакцией
уборная
Для зрителей? Зачем в японских общественных туалетах висит подвесной стульчик
Фото: Городовой.ру

Путешествие по городу с маленьким ребёнком часто сопряжено с неожиданными трудностями, особенно когда нужно срочно посетить уборную. Японцы, известные своим вниманием к деталям и комфорту, нашли элегантное решение этой проблемы.

Удобство для родителей

Во многих общественных туалетах Японии в отдельных кабинках можно увидеть специальные подвесные детские стульчики. Они крепятся к стене или дверце и оснащены надёжными ремнями безопасности.

Мама или папа могут спокойно разместить малыша в таком кресле, пока заняты своими делами, не беспокоясь, что ребёнок убежит, упадёт или коснётся нежелательных поверхностей.

Проявление заботы

Это простое приспособление — яркий пример того, как инфраструктура может быть по-настоящему дружелюбной к семье. Оно избавляет родителей от стресса и спешки, превращая необходимый поход в туалет из сложной задачи в обыденную и спокойную процедуру. Такие мелочи существенно повышают качество жизни в большом городе.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью