Для зрителей? Зачем в японских общественных туалетах висит подвесной стульчик

Путешествие по городу с маленьким ребёнком часто сопряжено с неожиданными трудностями, особенно когда нужно срочно посетить уборную. Японцы, известные своим вниманием к деталям и комфорту, нашли элегантное решение этой проблемы.
Удобство для родителей
Во многих общественных туалетах Японии в отдельных кабинках можно увидеть специальные подвесные детские стульчики. Они крепятся к стене или дверце и оснащены надёжными ремнями безопасности.
Мама или папа могут спокойно разместить малыша в таком кресле, пока заняты своими делами, не беспокоясь, что ребёнок убежит, упадёт или коснётся нежелательных поверхностей.
Проявление заботы
Это простое приспособление — яркий пример того, как инфраструктура может быть по-настоящему дружелюбной к семье. Оно избавляет родителей от стресса и спешки, превращая необходимый поход в туалет из сложной задачи в обыденную и спокойную процедуру. Такие мелочи существенно повышают качество жизни в большом городе.