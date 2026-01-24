Городовой / Город / В Петербурге ловят интернет на каждом шагу: как бесплатный Wi-Fi удивляет горожан новыми возможностями
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эти приправы улучшили вкус гречки на 100%: даже сын сказал, что это «вышка» Полезное
Ваши котлеты больше не развалятся, как СССР и Югославия: добавим 1 ингредиент, получатся тугие и сочные Полезное
Учителя в японских школах вынуждены были смотреть ученицам под юбку: причина была веской Полезное
Сколько чашек бодрящего кофе не превращают утро в тревожное приключение? Врачи раскрыли предел Город
Нежнее томленой говядины, слаще мороженого: эта свинина тает во рту Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В Петербурге ловят интернет на каждом шагу: как бесплатный Wi-Fi удивляет горожан новыми возможностями

Опубликовано: 24 января 2026 19:42
 Проверено редакцией
В Петербурге ловят интернет на каждом шагу: как бесплатный Wi-Fi удивляет горожан новыми возможностями
В Петербурге ловят интернет на каждом шагу: как бесплатный Wi-Fi удивляет горожан новыми возможностями
Global Look Press / Anton Belitsky / Russian Look

В Санкт-Петербурге продолжается развитие системы бесплатного беспроводного доступа в интернет для жителей и гостей города. Сейчас в мегаполисе работает свыше тысячи точек, размещённых на уличных остановках, в парках, метро, библиотеках и других общественных местах.

Александр Бельский, занимающий пост председателя Законодательного Собрания города, отметил растущую востребованность этой услуги. Он напомнил об опыте оборудования Дворцовой площади, где, благодаря высокой посещаемости в период зимних праздников, сеть усилили и расширили на время в тестовом формате.

По словам Бельского, проект доказал свою необходимость, а подобная инициатива имеет большое социальное значение.

«Стабильный и безопасный интернет — обязательный инструмент в мегаполисе XXI века», — считает он.

Благодаря таким мерам власти рассчитывают повысить цифровую доступность городской среды и обеспечить удобство для всех категорий граждан.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью