В Петербурге ловят интернет на каждом шагу: как бесплатный Wi-Fi удивляет горожан новыми возможностями

В Санкт-Петербурге продолжается развитие системы бесплатного беспроводного доступа в интернет для жителей и гостей города. Сейчас в мегаполисе работает свыше тысячи точек, размещённых на уличных остановках, в парках, метро, библиотеках и других общественных местах.
Александр Бельский, занимающий пост председателя Законодательного Собрания города, отметил растущую востребованность этой услуги. Он напомнил об опыте оборудования Дворцовой площади, где, благодаря высокой посещаемости в период зимних праздников, сеть усилили и расширили на время в тестовом формате.
По словам Бельского, проект доказал свою необходимость, а подобная инициатива имеет большое социальное значение.
«Стабильный и безопасный интернет — обязательный инструмент в мегаполисе XXI века», — считает он.
Благодаря таким мерам власти рассчитывают повысить цифровую доступность городской среды и обеспечить удобство для всех категорий граждан.
