Возьмите кефир — беляши по-быстрому станут воздушней пуха: простой рецепт вкусной выпечки

В магазине беляши часто разочаровывают: начинки мало, тесто жирное. Гораздо приятнее и безопаснее приготовить их дома. Это выйдет экономнее, а результат порадует всю семью сочностью и ароматом. Секрет идеального теста — в простом кефире, которое заменит дрожжи.
Ингредиенты
- Мука — примерно 2,5 стакана
- Кефир — 1 стакан
- Фарш мясной (говяжий или смешанный) — 400-500 г
- Лук репчатый — 1-2 головки
- Соль, перец — по вкусу
- Сода — ¼ чайной ложки
- Масло растительное — для жарки и в тесто (2 ст. ложки)
Приготовление
Сначала займёмся начинкой. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Для сочности можно влить пару ложек воды или бульона. Отправьте смесь в холодильник.
Теперь тесто. В стакан кефира добавьте соду, размешайте и оставьте на 5-6 минут. В глубокой миске смешайте муку с солью. Влейте кефирную смесь и растительное масло. Замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте его полотенцем и дайте «отдохнуть» 20-30 минут.
Тесто разделите на небольшие части, каждую раскатайте в кружок. В центр положите охлаждённую начинку. Края круга соберите и защипните, оставив в центре небольшое отверстие, как у классического беляша.
Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Обжаривайте беляши на среднем огне с двух сторон до появления румяной, аппетитной корочки. Готовые изделия выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими!